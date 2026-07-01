"Волгоград ТВ" навело "Фламінго" на "Титан-Барикади": чому дякували OSINTери, — InformNapalm (відео)

Телеканал "Волгоград ТВ" за шість днів до удару ракет "Фламінго" України детально показав завод "Титан-Барикади" і цим допоміг ЗСУ, заявили у Міжнародній розвідуваній спільноті InformNapalm. Російські журналісти отримали окрему подяку за детальну розповідь про підприємство, яке працює на економіку та армію Росії.

21 червня 2026 року на регіональному каналі "Волгоград ТВ" показали сюжет про "Титан-Барикади" та про його головного конструктора Ігоря Ковшова, ідеться у Telegram-каналі розслідувачів. Камера пройшлась по цехах підприємства та показала усім охочим, де стоїть важливе обладнання та що випускає завод. Серед іншого, у кадр потрапив збиральний цех, у якому виготовляють установки для видобутку нафти та газу. Розслідувачі подякували колективу телеканалу, керівнику Артему Ямщикову, оскільки завдяки їхньому репортажу вдалось успішно відпрацювати ракетам "Фламінго", які прилетіли 27 червня.

У хвилинному сюжеті, який опублікували у каналі InformNapalm, бачимо генерального конструктора та виробничі приміщення "Титан-Барикади". Тим часом на порталі телеканалу "Волгоград ТВ" особливо наголошується, що на відео фігурують особливі приміщення, які були закриті "від сторонніх очей".

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Вибух на "Титан-Барикади" — деталі сюжету "Волгоград ТВ" 21 червня 2026 року Фото: Скриншот

"Увага! Важливо! Висловлюємо подяку регіональному російському каналу ГТРК Волгоград-ТРВ і його шеф-редактору Артему Ямщикову! З цього сюжету вдалось дізнатись багато цікавого про поточну роботу підприємства. Ця робота настільки сподобалась СОУ, що вони вже 27 червня вирішили невідкладно особисто завітати в гості на цей завод за допомогою FP-5 "Фламінго", — ідеться у дописі розслідувачів.

У дописі українців окремо жартівливо наголошується, що колектив "Волгоград ТВ" заслужив на пам'ятні нагороди України, створені з "з уламків підприємства "Титан-Барикади"

Вибух на "Титан-Барикади" — деталі

Зауважмо, вдень 1 липня у каналі Exilnova+ з'явились супутникові фото території заводу "Титан-Барикади" після вибухів та влучання "Фламінго" 27 червня. Бачимо, що територія одного цеху повністю зруйнована. Тим часом аналітики проєкту "КіберБорошно" уточнили, що за масштабом руйнування можна говорити про удар двох FP-5 по одному цеху.

Вибух на "Титан-Барикади" — фото заводу після влучання Фото: Exilenova+

Зазначимо, Фокус писав про повітряну атаку Сил оборони на військові та стратегічні об'єкти РФ у місті Волгоград. Місцеві жителі заповнили мережу кадрами нальоту. Серед іншого, на відео фігурували ракети "Фламінго", які пролетіли близько 460 км по російській території та дістались до заводу ВПК "Титан-Барикади". Згодом президент Володимир Зеленський та Генштаб ЗСУ підтвердили, що влучили по підприємстві, дотичному до виготовлення зброї для ЗС РФ: наприклад, ракет "Искандер". Волонтер Сергій Стерненко уточнив, що у Волгограді вдалось дістати по одному з ключових російських заводів з виготовлення ракет.

Нагадуємо, у травні журналіст Єфрем Лукацький показав цехи підприємства Fire Point, яке займається виготовленням ракет "Фламінго".