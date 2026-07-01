"Волгоград ТВ" навело "Фламинго" на "Титан-Баррикады": почему благодарили OSINTеры, — InformNapalm

Телеканал "Волгоград ТВ" за шесть дней до ракетного удара "Фламинго" Украины подробно показал завод "Титан-Баррикады" и тем самым помог ВСУ, заявили в Международном разведывательном сообществе InformNapalm. Российские журналисты получили отдельную благодарность за подробный репортаж о предприятии, работающем на экономику и армию России.

21 июня 2026 года на региональном канале "Волгоград ТВ" показали сюжет о "Титан-Барикадах" и его главном конструкторе Игоре Ковшове, говорится в Telegram-канале расследователей. Камера прошла по цехам предприятия и показала всем желающим, где находится важное оборудование и что выпускает завод. Среди прочего, в кадр попал сборочный цех, в котором изготавливают установки для добычи нефти и газа. Расследователи поблагодарили коллектив телеканала и его руководителя Артема Ямщикова, поскольку их репортаж помог успешному удару ракет "Фламинго", которые прилетели 27 июня.

В минутном репортаже, опубликованном на канале InformNapalm, можно увидеть генерального конструктора и производственные помещения "Титан-Баррикады". Между тем на портале телеканала "Волгоград ТВ" подчеркивается, что на видео запечатлены особые помещения, которые были закрыты "от посторонних глаз".

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Взрыв на "Титан-Баррикады" — подробности репортажа "Волгоград ТВ" от 21 июня 2026 года Фото: Скриншот

"Внимание! Важно! Выражаем благодарность региональному российскому каналу ГТРК "Волгоград-ТРВ" и его главному редактору Артему Ямщикову! Из этого репортажа удалось узнать много интересного о текущей работе предприятия. Эта работа настолько понравилась СОУ, что уже 27 июня они решили безотлагательно лично посетить этот завод с помощью FP-5 "Фламинго", — говорится в сообщении расследователей.

В сообщении украинцев отдельно в шутку отмечается, что коллектив "Волгоград ТВ" заслужил памятные награды Украины, созданные из "обломков предприятия "Титан-Баррикады"

Взрыв на "Титан-Баррикады" — подробности

Отметим, что днём 1 июля на канале Exilnova+ появились спутниковые снимки территории завода "Титан-Баррикады" после взрывов и попадания ракеты "Фламинго" 27 июня. Видно, что территория одного цеха полностью разрушена. Между тем аналитики проекта "КиберБорошно" уточнили, что, судя по масштабу разрушений, можно говорить об ударе двух FP-5 по одному цеху.

Взрыв на "Титан-Баррикады" — фото завода после попадания Фото: Exilenova+

Отметим, что Фокус писал о воздушной атаке Сил обороны на военные и стратегические объекты РФ в городе Волгограде. Местные жители заполнили сеть кадрами налета. Среди прочего, на видео фигурировали ракеты "Фламинго", которые пролетели около 460 км по российской территории и достигли завод ВПК "Титан-Баррикады". Позже президент Владимир Зеленский и Генштаб ВСУ подтвердили, что нанесли удар по предприятию, связанному с производством оружия для ВС РФ: например, ракет "Искандер". Волонтер Сергей Стерненко уточнил, что в Волгограде удалось нанести удар по одному из ключевых российских заводов по производству ракет.

Напоминаем, что в мае журналист Ефрем Лукацкий показал цеха предприятия Fire Point, занимающегося производством ракет "Фламинго".