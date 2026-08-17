Український "Вирівнювач" вже закуповується для ЗСУ: що відомо про першу вітчизняну КАБ

Перша українська керована авіаційна бомба "Вирівнювач" з модулем планування та корекції, розроблена компанією DG Industry у рамках кластера Brave1, вже закуповується для Збройних сил України.

Крім того, в Україні розробляється ще близько десятка перспективних зразків високоточного авіаційного озброєння, покликаного зменшити перевагу Росії у застосуванні керованих авіабомб, розповів у розмові з "Укрінформ" начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності Збройних сил України полковник Владислав Волошин.

За його словами, якщо у 2025 році ворог у середньому застосовував близько 180 КАБів за добу, то цього року ця цифра вже перевищила 300 на добу. Тому зараз перед Україною стоїть завдання-мінімум — вирівняти ситуацію не тільки кількісно, а й якісно.

Волошин зазначив, що українські модулі наведення та корекції дають змогу перетворювати звичайні авіабомби на високоточну зброю, а завдяки новим рішенням — вражати об’єкти противника на оперативній глибині.

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Керована авіаційна бомба "Вирівнювач" Фото: Jeff21461 / Х

"Сьогодні в Україні розробляється близько десятка перспективних зразків такого озброєння. Усі вітчизняні розробки значно дешевші за західні аналоги, і це дозволить швидко нарощувати обсяги виробництва", — каже він.

Співрозмовник ресурсу додав, що пілоти ЗСУ вже здійснили сотні вильотів для випробування новітніх комплектів озброєння.

"Отже, ці вироби вже пройшли всі необхідні випробування, підтвердили свою ефективність і офіційно закуповуються для постачання Збройним силам України", — наголосив він.

"Вирівнювач" має бойову частину масою 250 кг і дальність польоту від 10 до 130 км. Він призначений для ураження цілей у глибокому тилу противника

Вартість такого боєприпасу майже втричі нижча, ніж у американського JDAM.

Нагадаємо, наприкінці серпня російські війська вперше застосували в Дніпропетровській області авіабомби з відстроченим вибухом. Новий тип боєприпасів із затримкою детонації створює додаткову небезпеку для мирних жителів та людей, які беруть участь в евакуації.

Також повідомлялося, що Україна розробила унікальний морський дрон для знищення літаків РФ.