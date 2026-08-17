Украинский "Вирівнювач" уже закупается для ВСУ: что известно о первой отечественной УАБ

Первая украинская управляемая авиационная бомба "Вирівнювач" с модулем планирования и коррекции, разработанная компанией DG Industry в рамках кластера Brave1, уже закупается для Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в Украине разрабатываются еще около десятка перспективных образцов высокоточного авиационного вооружения, призванного снизить преимущество России в применении управляемых авиабомб, рассказал в беседе с "Укринформ" начальник отдела Центрального управления инновационной деятельности Вооруженных сил Украины полковник Владислав Волошин.

По его словам, если в 2025 году враг в стуки в среднем применял около 180 единиц КАБов, то в этом году эта цифра уже превысила 300 в сутки. Поэтому сейчас перед Украиной стоит задача-минимум — выровнять ситуацию не только количественно, но и качественно.

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Волошин отметил, что, украинские модули планирования и коррекции позволяют превращать обычные авиабомбы в высокоточное оружие, а благодаря новым решениям — поражать объекты противника на оперативной глубине.

Управляемая авиационная бомба "Выривнювач" Фото: Jeff21461 / Х

"Сегодня в Украине разрабатывается около десятка перспективных образцов подобного вооружения. Все отечественные разработки значительно дешевле западных аналогов, и это позволит быстро наращивать масштабы производства", — говорит он.

Собеседник ресурса добавил, что пилоты ВСУ уже выполнили сотни самолето-вылетов для испытания новейших комплектов вооружения:

"Следовательно, изделия уже прошли все необходимые испытания, подтвердили свою эффективность и официально закупаются для поставки Вооруженным Силам Украины", — подчеркнул он.

"Вирівнювач" имеет боевую часть массой 250 кг и дальность полета от 10 до 130 км. Она предназначена для поражения целей в глубоком тылу противника

Стоимость такого боеприпаса почти в три раза ниже, чем американского JDAM.

Напомним, в конце августа российские войска впервые применили в Днепропетровской области авиабомбы с отложенным взрывом. Новый тип боеприпасов с задержкой детонации создает дополнительную опасность для мирных жителей и людей, участвующих в эвакуации.

Также сообщалось, что Украина разработала уникальный морской дрон для уничтожения самолетов РФ.