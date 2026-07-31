РФ применила новые авиабомбы в Днепропетровской области: возникла угроза взрывов с задержкой

Российские войска впервые применили в Днепропетровской области авиабомбы с отложенным взрывом. Новый тип боеприпасов с задержкой детонации создает дополнительную опасность для мирных жителей и людей, участвующих в эвакуации.

Об этом сообщил в Facebook руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.

По его словам, новые типы управляемых авиационных бомб РФ могут взрываться не сразу после попадания, а через некоторое время, что усиливает угрозу, исходящую от авиабомб с задержкой взрыва.

"В данный момент угрозы применения КАБ может и не быть: ты ведешь пожилого человека к эвакуационной машине, а боеприпас через 15 минут начинает взрываться", — отметил Каплин.

Он также сообщил, что 29 июля Россия применила новые авиабомбы в Днепропетровской области в селе Правда, расположенном примерно в 56 километрах от линии боевого столкновения. По словам волонтера, четыре управляемые авиабомбы упали вблизи жилых домов, а во время эвакуации пожилой мужчина едва выжил после удара.

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Каплин также рассказал о ситуации в селе Чаплино, расположенном в 32 километрах от линии боевого столкновения. По его словам, в конце мая туда попала первая авиабомба, а сейчас населенный пункт полностью разрушен и "нет места, куда бы не попали авиабомбы". По словам волонтера, такие новые тактики авиаударов РФ представляют серьезную опасность для мирного населения и эвакуационных миссий.

Что известно об авиабомбах замедленного действия и чем они опасны

Авиабомбы с задержкой взрыва оснащаются специальным детонатором, который срабатывает не в момент удара, а через определённый промежуток времени после него. В зависимости от типа взрывателя задержка может составлять от секунд до значительно более длительных промежутков времени.

Главная опасность таких боеприпасов заключается в том, что после падения место удара может ошибочно показаться безопасным. Это создает дополнительный риск для гражданского населения, спасателей и эвакуационных групп, которые могут оказаться поблизости в момент взрыва. Исторически боеприпасы с задержкой детонации использовались для затруднения спасательных работ и создания длительной угрозы в районе удара.

Напомним, ранее стало известно, что Россия существенно модернизировала крылатую ракету Х-101, которую активно применяет для нанесения ударов по Украине. По данным "Милитарного", ракета прошла как минимум четыре этапа модернизации: получила более мощную боевую часть, усовершенствованные системы наведения, средства радиоэлектронной борьбы и изменения в конструкции двигателя, которые должны затруднить её перехват украинской ПВО.

Ранее "Фокус" писал о российской ракете "Бандероль", которую войска РФ стали все чаще использовать для нанесения ударов по Украине с 2025 года. Первые обломки этой ракеты специалисты ГУР исследовали в апреле 2025 года после её запуска с беспилотника "Орион", а уже в мае был зафиксирован один из первых случаев её применения в Харьковской области.