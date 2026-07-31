РФ застосувала нові авіабомби на Дніпропетровщині: з'явилася загроза вибухів із затримкою

Російські війська вперше застосували на Дніпропетровщині авіабомби відкладеної дії. Новий тип боєприпасів із затримкою детонації створює додаткову небезпеку для цивільних і людей, які проводять евакуацію.

Про це повідомив у Facebook керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.

За його словами, нові типи керованих авіаційних бомб РФ можуть детонувати не одразу після удару, а через певний час, що посилює загрозу авіабомб із затримкою вибуху.

"У моменті може не бути загрози застосування КАБів, ти ведеш до евакуаційної машини літню людину, а боєприпас через 15 хвилин починає детонувати", — зазначив Каплін.

Він також повідомив, що 29 липня Росія застосувала нові авіабомби на Дніпропетровщині по селу Правда, яке розташоване приблизно за 56 кілометрів від лінії бойового зіткнення. За словами волонтера, чотири керовані авіабомби впали поблизу житлових будинків, а під час евакуації літній чоловік ледь вижив після удару.

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Каплін також розповів про ситуацію в селі Чаплине, яке розташоване за 32 кілометри від лінії бойового зіткнення. За його словами, наприкінці травня туди влучив перший КАБ, а зараз населений пункт повністю зруйнований і "нема місця, де не влучали авіабомби". За словами волонтера, такі нові тактики авіаударів РФ становлять серйозну небезпеку для мирного населення та евакуаційних місій.

Що відомо про авіабомби відкладеної дії і чим вони небезпечні

Авіабомби відкладеної дії оснащують спеціальним детонатором, який спрацьовує не в момент удару, а через певний проміжок часу після нього. Залежно від типу підривача затримка може становити від секунд до значно довших проміжків часу.

Головна небезпека таких боєприпасів полягає в тому, що після падіння місце удару може помилково здаватися безпечним. Це створює додатковий ризик для цивільних, рятувальників та евакуаційних груп, які можуть опинитися поруч у момент вибуху. Історично боєприпаси із затримкою детонації використовували для ускладнення рятувальних робіт і створення тривалої загрози в районі удару.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія суттєво модернізувала крилату ракету Х-101, яку активно застосовує для ударів по Україні. За даними "Мілітарного", ракета пройшла щонайменше чотири етапи оновлення: отримала потужнішу бойову частину, удосконалені системи наведення, засоби радіоелектронної боротьби та зміни в конструкції двигуна, що мають ускладнювати її перехоплення українською ППО.

Раніше Фокус писав про російську ракету "Бандероль", яку війська РФ почали дедалі частіше використовувати для ударів по Україні з 2025 року. Перші уламки цієї ракети фахівці ГУР дослідили у квітні 2025 року після її запуску з безпілотника "Оріон", а вже у травні було зафіксовано один із перших випадків її застосування в Харківській області.