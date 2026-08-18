Біля ЗАЕС вибухнув дрон: одна людина загинула, — МАГАТЕ

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) стверджують, що біля зупинки транспорту, якою користуються працівники окупованої Запорізької атомної електростанції, ймовірно, вибухнув безпілотник.

Внаслідок інциденту, який стався 18 серпня, одна людина загинула, ще 15 отримали поранення, повідомили у МАГАТЕ.

Серед постраждалих — співробітники станції та "підрядних організацій", троє з них перебувають у важкому стані. За інформацією агентства, окупаційне керівництво станції назвало подію "найгіршим інцидентом", з яким довелося зіткнутися Запорізькій АЕС.

За даними агентства, під ударом також опинилася промислова зона станції. Утім суттєвих пошкоджень не зафіксовано.

"Я закликаю військових командирів, відповідальних за ці дії, а також усіх інших, хто цілить по атомних електростанціях та/або їхньому персоналу, негайно припинити ці неприйнятні дії, які абсолютно суперечать усім принципам та становлять великі ризики для ядерної та фізичної безпеки під час конфлікту", — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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У липні пресслужба НАЕК "Енергоатом" повідомила, що український персонал ЗАЕС відмовився виконувати наказ нелегітимного керівництва станції щодо запуску блоку №4 станції.

"Персонал станції категорично відмовляється виконувати злочинний наказ, який є прямим порушенням ліцензії на експлуатацію, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України", – заявили у пресслужбі.

Відомо, що через постійний фізичний і психологічний тиск окупантів не менше 30 осіб ліцензованого персоналу ЗАЕС залишили Енергодар і виїхали на підконтрольну уряду України територію. А оперативний персонал, який завезли з РФ, абсолютно некомпетентний і не має відповідного досвіду.

Тим часом Юрій Черничук, незаконно призначений російською владою "генеральний директор" ЗАЕС", намагається примусити до роботи українських працівників, які ще раніше відмовилися "підписати фейкові контракти з "Росатомом", та яким було заблоковано доступ на станцію", – уточнили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) в Енергодарі, що з березня 2022 року окупована Росією, фактично перетворилася на військову базу ЗС РФ.

Також МАГАТЕ попереджає про зростання ризику ядерної аварії на Запорізькій АЕС через регулярні перебої із зовнішнім електропостачанням та військову активність поблизу станції.