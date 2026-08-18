Возле ЗАЭС взорвался дрон: один человек погиб, — МАГАТЭ

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждают, что возле остановки, которой пользуются работники оккупированной Запорожской атомной электростанции, вероятно, взорвался беспилотник.

В результате инцидента, произошедшего 18 августа, один человек погиб, ещё 15 получили ранения, сообщили в МАГАТЭ.

Среди пострадавших — сотрудники станции и "подрядных организаций", трое из них находятся в тяжёлом состоянии. По информации агентства, оккупационное руководство станции назвало это событие "самым серьёзным инцидентом", с которым пришлось столкнуться Запорожской АЭС.

По данным агентства, под ударом также оказалась промышленная зона станции. Однако существенных повреждений зафиксировано не было.

"Я призываю военных командиров, ответственных за эти действия, а также всех остальных, кто наносит удары по атомным электростанциям и/или их персоналу, немедленно прекратить эти недопустимые действия, которые полностью противоречат всем принципам и создают серьезные риски для ядерной и физической безопасности в ходе конфликта", — заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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В июле пресс-служба НАЭК "Энергоатом" сообщила, что украинский персонал ЗАЭС отказался выполнять приказ нелегитимного руководства станции о запуске блока № 4 станции.

"Персонал станции категорически отказывается выполнять преступный приказ, который является прямым нарушением лицензии на эксплуатацию, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины", — заявили в пресс-службе.

Известно, что из-за постоянного физического и психологического давления со стороны оккупантов не менее 30 человек из числа лицензированного персонала ЗАЭС покинули Энергодар и выехали на территорию, контролируемую правительством Украины. А оперативный персонал, привезенный из РФ, абсолютно некомпетентен и не имеет соответствующего опыта.

Между тем Юрий Черничук, незаконно назначенный российскими властями "генеральным директором" ЗАЭС", пытается заставить работать украинских сотрудников, которые ранее отказались "подписывать фальшивые контракты с "Росатомом" и которым был заблокирован доступ на станцию", — уточнили в "Энергоатоме".

Напомним, ранее стало известно, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в Энергодаре, оккупированная Россией с марта 2022 года, фактически превратилась в военную базу ВС РФ.

Кроме того, МАГАТЭ предупреждает о росте риска ядерной аварии на Запорожской АЭС из-за регулярных перебоев с внешним электроснабжением и военной активности вблизи станции.