ЗСУ за ніч уразили одразу три склади ЗС РФ з дронами: які результати атак

У ніч на 19 серпня Сили оборони України завдали удару по низці важливих об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Зокрема, вражено наземний ретранслятор для керування ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" в Оленівці у тимчасово окупованому українському Криму та пункт управління БпЛА в районі Верхнього Рогачика Херсонської області, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також пошкоджено автомобільний міст через річку Молочну в районі Молочанська Запорізької області, що використовується противником для забезпечення військової логістики.

Крім того, українські військові завдали удару по трьох складах безпілотників противника в районах Новопетриківки та Новотроїцького в Донецькій області та Лобачевого в Луганській області.

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Не оминуло це й склад матеріально-технічного забезпечення російських окупаційних військ у Кадіївці Луганської області, який використовувався для зберігання тилових і технічних запасів армії РФ.

Додатковим "трофеєм" став успішний удар по району зосередження озброєння та військової техніки противника у Лисичанську Луганської області.

Втрати окупантів уточнюються.

"Робота по ключових військових цілях противника триває. Далі буде!" — запевнили у Генштабі.

Нагадаємо, 12 серпня в Новоросійську під удар ЗСУ потрапили чотири кораблі РФ.

Також повідомлялося, що українські дрони здійснили масовану атаку на Москву та її околиці.