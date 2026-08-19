ЗСУ за ніч уразили одразу три склади ЗС РФ з дронами: які результати атак
У ніч на 19 серпня Сили оборони України завдали удару по низці важливих об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).
Зокрема, вражено наземний ретранслятор для керування ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" в Оленівці у тимчасово окупованому українському Криму та пункт управління БпЛА в районі Верхнього Рогачика Херсонської області, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Також пошкоджено автомобільний міст через річку Молочну в районі Молочанська Запорізької області, що використовується противником для забезпечення військової логістики.
Крім того, українські військові завдали удару по трьох складах безпілотників противника в районах Новопетриківки та Новотроїцького в Донецькій області та Лобачевого в Луганській області.
Не оминуло це й склад матеріально-технічного забезпечення російських окупаційних військ у Кадіївці Луганської області, який використовувався для зберігання тилових і технічних запасів армії РФ.
Додатковим "трофеєм" став успішний удар по району зосередження озброєння та військової техніки противника у Лисичанську Луганської області.
Втрати окупантів уточнюються.
"Робота по ключових військових цілях противника триває. Далі буде!" — запевнили у Генштабі.
Нагадаємо, 12 серпня в Новоросійську під удар ЗСУ потрапили чотири кораблі РФ.
Також повідомлялося, що українські дрони здійснили масовану атаку на Москву та її околиці.