ВСУ поразили сразу три склада ВС РФ с дронами за ночь: каковы результаты атак

В ночь на 19 августа Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов противника на временно оккупированных территориях (ВОТ).

В частности, есть попадание в наземный ретранслятор для управления ударными БпЛА типа "Герань"/"Гербера" в Оленовке во временно оккупированном украинском Крыму и по пункту управления БпЛА в районе Верхнего Рогачика Херсонской области, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также поражен автомобильный мост через реку Молочную в районе Молочанска Запорожской области, который используется противником для обеспечения военной логистики.

Еще украинские воины ударили по трем складам БпЛА врага в районах Новопетриковки и Новотроицкого Донецкой области и Лобачевого Луганской области.

Досталось и складу материально-технического обеспечения российских оккупационных войск в Кадиевке Луганской области, который использовался для хранения тыловых и технических запасов армии РФ.

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Дополнительным "трофеем" стал успешный удар по району сосредоточения вооружения и военной техники противника в Лисичанске Луганской области.

Потери оккупантов уточняются.

Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Продолжение следует!" заверили в Генштабе.

Напомним, 12 августа в Новороссийске под удар ВСУ попали четыре корабля РФ.

Также сообщалось, что украинские дроны массированно атаковали Москву и область.