ЗС РФ скинули бомби на супермаркети з людьми у Краматорську та Слов'янську (відео)

10 осіб постраждали внаслідок атаки ЗС РФ на Краматорськ. Також під ударом опинився Слов’янськ, де окупанти обстріляли магазин у житловому районі.

Збройні сили РФ атакували магазин у Слов’янську, в якому перебували люди, о 8:20 ранку сьогодні, 20 серпня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Окрім Слов’янська, постраждав і Краматорськ. З 10:50 росіяни дев’ять разів завдали ударів по місту. За попередніми даними, ворог застосував авіабомби ФАБ-250 з модулями УМПК. Зафіксовано влучання в магазин, підприємство та інфраструктурний об’єкт.

У мережі опубліковано кадри палаючого супермаркету після того, як його атакували ФАБом. Поранення отримали семеро людей. Великих жертв вдалося уникнути завдяки заздалегідь вжитим заходам щодо евакуації людей.

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Наразі на місцях працюють усі екстрені служби.

"Росіяни знову наносять удари по містах серед білого дня — по магазинах, підприємствах, житлових кварталах. Залишатися на Донбасі небезпечно! Бережіть себе та евакуюйтеся до безпечніших регіонів!" — попередив Філашкін.

Нагадаємо, 3 серпня російські окупанти завдали удару по Черевківському мосту в Слов’янську Донецької області. У цей момент по ньому проїжджав автомобіль, який впав униз разом із водієм. Жінка, котра була за кермом, отримала травми.

Також повідомлялося, що 26 липня росіяни завдали удару за допомогою дрона по супермаркету в Чернігові. Серед загиблих — 10-річна дівчинка.