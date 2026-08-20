ВС РФ сбросили бомбы на супермаркеты с людьми в Краматорске и Славянске (видео)

10 человек пострадали в результате атаки ВС РФ на Краматорск. Также под ударом оказался Славянск, где оккупанты ударили по магазину в жилом районе.

ВС РФ атаковала магазин в Славянске, в котором были люди, в 8:20 утра сегодня, 20 августа, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Кроме Славянска, пострадал и Краматорск. С 10:50 россияне девять раз ударили по городу. Предварительно враг применил авиабомбы ФАБ-250 с модулями УМПК. Зафиксированы попадания в магазин, предприятие и инфраструктурный объект.

В сети публикуют кадры горящего супермаркета после того, как он был атакован ФАБом. Ранения получили семь человек. Больших жертв удалось избежать благодаря заранее принятым мерам по эвакуации людей.

Сейчас на местах работают все экстренные службы.

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"Россияне снова бьют по городам среди бела дня — по магазинам, предприятиям, жилым кварталам. Остаться на Донбассе опасно! Берегите себя и эвакуируйтесь в более безопасные регионы!" — предупредил Филашкин.

Напомним, 3 августа российские оккупанты ударили по Черевковскому мосту в Славянске Донецкой области. В этот момент по нему проезжало авто, которое упало вниз вместе с водителем. Женщина, которая была за рулем, получила травмы.

Также сообщалось, что 26 июля Россияне нанесли удар с помощью дрона по супермаркету в Чернигове. Среди погибших — 10-летняя девочка.