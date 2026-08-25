Росія готує нові випробування ядерного "Буревісника": на Новій Землі помітили авіацію та кораблі

Росія, ймовірно, готується до нової серії випробувань крилатої ракети "Буревісник" із ядерним двигуном. На полігоні Паньково на архіпелазі Нова Земля зафіксували активність військової авіації та суден.

Про це повідомило видання Barents Observer 24 серпня.

22–23 серпня на аеродром Рогачево прибули два літаки Іл-976 СКІП, призначені для телеметрії та контролю запусків ракет, літак-радар А-50У та чотири транспортні борти.

Група відкритої розвідки AviVector повідомила, що супутникові знімки показали прибуття двох Іл-976 СКІП та А-50У. Іл-976 СКІП оснащені спеціальним обладнанням для відстеження та моніторингу, зокрема системами виявлення радіації.

На аеродромі також перебувають чотири літаки Ан-26, один Ан-74Д та гелікоптери. Їх використовують для перевезення персоналу до Паньково та Сєверної — населеного пункту на березі протоки Маточкін Шар, де Росія має основний полігон для випробувань ядерної зброї.

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Поблизу Нової Землі також перебувають кілька кораблів. Вони, ймовірно, мають контролювати випробувальні польоти, спостерігати за падінням ракети в море та допомагати з подальшими пошуковими роботами.

Цього тижня частину Баренцевого моря біля району запусків закрили для польотів. Обмеження повітряного простору та вод навколо архіпелагу і на захід від нього стало звичною практикою в період з серпня до жовтня останніми роками.

У жовтні 2025 року начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив Володимиру Путіну про успішне випробування “Буревісника”. За його словами, ракета пролетіла 14 тисяч кілометрів і перебувала в повітрі близько 15 годин. Згодом цей політ підтвердила військова розвідка Норвегії.

Випробування “Буревісника” пов’язують із радіаційними ризиками, оскільки реактор ракети, як вважається, використовує відкритий цикл охолодження повітрям. У 2019 році вибух під час випробувань біля Ненокси призвів до загибелі п’ятьох фахівців “Росатома” та тимчасового підвищення рівня радіації в Сєверодвінську. Після аварії випробування перенесли на віддалену Нову Землю.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Володимир Путін заявив про успішне випробування “Буревісника”. Російський президент стверджував, що ракета може долати понад 14 тисяч кілометрів і обходити системи протиракетної оборони. За оцінкою аналітика CSIS Патриції Базильчик, основна мета цієї зброї — психологічний тиск на США та Захід, а не використання проти України.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков раніше заперечував, що Росія вступає в нову фазу гонки озброєнь зі США. Він також заявляв, що Кремль не проводив ядерних випробувань, а інформацію про випробування “Буревісника” передали президенту США Дональду Трампу коректно.