Россия готовит новые испытания ядерного "Буревестника": на Новой Земле заметили авиацию и корабли

Россия, вероятно, готовится к новой серии испытаний крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем. На полигоне Паньково на архипелаге Новая Земля зафиксировали активность военной авиации и судов.

Об этом сообщило издание Barents Observer 24 августа.

22-23 августа на аэродром Рогачево прибыли два самолета Ил-976 СКИП, предназначенные для телеметрии и контроля запусков ракет, самолет-радар А-50У и четыре транспортных борта.

Группа открытой разведки AviVector сообщила, что спутниковые снимки показали прибытие двух Ил-976 СКИП и А-50У. Ил-976 СКИП оснащен специальным оборудованием для отслеживания и мониторинга, в частности системами обнаружения радиации.

На аэродроме также находятся четыре самолета Ан-26, один Ан-74Д и вертолеты. Их используют для перевозки персонала в Паньково и Северную — населенный пункт на берегу пролива Маточкин Шар, где Россия имеет основной полигон для испытаний ядерного оружия.

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Вблизи Новой Земли также находятся несколько кораблей. Они, вероятно, должны контролировать испытательные полеты, наблюдать за падением ракеты в море и помогать с дальнейшими поисковыми работами.

На этой неделе часть Баренцева моря у района запусков закрыли для полетов. Ограничение воздушного пространства и вод вокруг архипелага и к западу от него стало привычной практикой в период с августа по октябрь в последние годы.

В октябре 2025 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил Владимиру Путину об успешном испытании "Буревестника". По его словам, ракета пролетела 14 тысяч километров и находилась в воздухе около 15 часов. Впоследствии этот полет подтвердила военная разведка Норвегии.

Испытания Буревестника связывают с радиационными рисками, поскольку реактор ракеты, как считается, использует открытый цикл охлаждения воздухом. В 2019 году взрыв во время испытаний у Неноксы привел к гибели пяти специалистов "Росатома" и временному повышению уровня радиации в Северодвинске. После аварии испытания перенесли на отдаленную Новую Землю.

Напомним, в октябре 2025 года Владимир Путин заявил об успешном испытании "Буревестника". Российский президент утверждал, что ракета может преодолевать более 14 тысяч километров и обходить системы противоракетной обороны. По оценке аналитика CSIS Патриции Базильчик, основная цель этого оружия – психологическое давление на США и Запад, а не использование против Украины.

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков ранее отрицал, что Россия вступает в новую фазу гонки вооружений из США. Он также заявлял, что Кремль не проводил ядерные испытания, а информацию об испытаниях "Буревестника" передали президенту США Дональду Трампу корректно.