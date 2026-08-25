45-річного Дмитра Ломакіна з Пермі (Росія) взяли в полон бійці 3-го штурмового батальйону 33-го окремого штурмового полку. Його дядько – депутат Пермської міськради.

Ломакін, який має освіту в неповних дев'ять класів, підписав контракт у травні, не читаючи. Він нібито думав, що їде відбудовувати окуповані території, а автомат, за його словами, навіть не тримав у руках до цього. Свою історію окупант розповів бійцям, які взяли його в полон.

Підписати контракт його нібито підштовхнуло бажання помститися за те, що "десь на дитячому майданчику в районі Запоріжжя його двоюрідного дядька сестри племінниця загинула після вибуху". У ході бесіди з'ясувалося, що він до ладу навіть не може розповісти всі обставини того, що сталося:

"Ну я ось я ось точно не знаю. Мені мені дядько толком-то не говорив. Вибухнуло колись. Ось це я брехати не буду. Я не пам'ятаю. Серйозно говорю. Я просто в новинах бачив і все. І мені дядько говорив... У ЗМІ розповідали, там-то і там-то вибухнуло. І ось мені дядько, ось він сказав, подзвонив, як би ось так і так, ось така ситуація сталася”.

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29 травня Ломакін підписав контракт і після майже місяця навчання вирушив до України. У перший бойовий вихід його відправили без екіпірування: ні бронежилета, ні каски, тільки з автоматом. Окупант запевняє, що він нікого не вбив і взагалі не стріляв з автомата на полі бою.

За його словами, тих, хто відмовлявся йти в бій, кидали до спеціальної ями, попередньо побивши, а потім відправляли "на передок".

Ломакін зізнається, що не побачив в Україні "нацистів", а також звернувся до співгромадян із попередженням, щоб ті не підписували контракту. Він хоче, щоб його обміняли, і запевнив, що більше не погодиться повернутися на війну:

"Я навіть за мільярд не погоджуся. Мені ось так вистачило цих, можна, сказати, місяць. Я хочу, щоб мене поміняли на полоненого з "Азовсталі", бо там перебуває четвертий, п'ятий рік".

Українські захисники не надто повірили в слова окупанта.

"Вони всі співають ту ж пісню: "Думав, що будуватимемо, не знав, що їду на війну". Але факт залишається фактом: він прийшов на нашу землю зі зброєю. І тепер відповідає за свій вибір", — резюмували вони.

Нагадаємо, на війні в Україні загинув російський офіцер Наран Очір-Горяєв. Старший лейтенант отримав певну популярність узимку минулого року, спілкуючись із главою Кремля Володимиром Путіним під час "прямої лінії".

Також повідомлялося, що російський актор Павло Чернявський, який знімався в серіалах "Щасливі разом", "Слід" та низці інших телевізійних проектів, повернувся з України "вантажем 200 ". Він приєднався до окупаційних військ минулого року.