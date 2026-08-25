45-летний Дмитрий Ломакин из Перми (Россия) был взят в плен бойцами 3-го штурмового батальона 33-го отдельного штурмового полка. Его дядя — депутат Пермского горсовета.

Ломакин, у которого образование — неполных девять классов, подписал контракт в мае, не читая. Он якобы думал, что едет отстраивать оккупированные территории, а автомат, по его словам, даже в руках не держал до этого. Свою историю оккупант рассказал бойцам, взявшим его в плен.

Подписать контракт его якобы подтолкнуло желание отомстить за то, что "где-то на детской площадке в районе Запорожья его двоюродного дяди сестры племянница погибла после взрыва". В ходе беседы выяснилось, что он толком даже не может рассказать все обстоятельства случившегося:

"Ну я вот я вот точно не знаю. Мне мне дядька толком-то не говорил. Взорвалось когда. Вот это я врать не буду. Я не помню. Серьезно говорю. Я просто в новостях видел и все. И мне дядька говорил… В СМИ рассказывали, там-то и там-то взорвалось и все. И вот мне дядька, вот он сказал, позвонил, как бы вот так и так, вот такая ситуация произошла".

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29 мая Ломакин подписал контракт и после почти месяца учебки отправился в Украину. В первый боевой выход его отправили без экипировки: ни бронежилета, ни каски, только с автоматом. Оккупант уверяет, что он никого не убил и что вообще стрелял из автомата на поле боя.

По его словам, тех, кто отказывался идти в бой, кидали в специальную яму, предварительно избив, а затем отправляли "на передок".

Ломакин признается, что не увидел в Украине "нацистов", а также обратился к согражданам с предупреждением, чтобы те не подписывали контракт. Он хочет, чтобы его обменяли, и заверил, что больше не согласиться вернуться на войну:

"Я даже за миллиард не соглашусь. Мне вот так хватило этих, можно, сказать, месяц. Я хочу, чтобы меня поменяли на пленного с "Азовстали", потому что там находится четвертый, пятый год".

Украинские защитники не особо поверили в слова оккупанта.

"Они все поют одну и ту же песню: "Думал, что будем строить, не знал, что еду на войну". Но факт остается фактом: он пришел на нашу землю с оружием. И теперь отвечает за свой выбор", — резюмировали они.

Напомним, на войне в Украине погиб российский офицер Наран Очир-Горяев. Старший лейтенант получил определенную известность зимой прошлого года, общаясь с главой Кремля Владимиром Путиным во время "прямой линии".

Также сообщалось, что российский актер Павел Чернявский, который снимался в сериалах "Счастливы вместе", "След" и ряде других телевизионных проектов, вернулся из Украины "грузом 200". Он присоединился к оккупационным войскам в прошлом году.