Потужний вибух і детонація: у Дніпропетровській області терміново евакуюють людей, є загиблий

У селі Піщанка Самарівського району Дніпропетровської області пролунав потужний вибух, внаслідок якого загинула одна людина, ще 11 отримали поранення. У соцмережах повідомляють про вторинну детонацію.

У селі зруйновано три приватні будинки, ще 15 пошкоджено, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, який працює на місці, як він висловився, військового злочину.

За його словами, зараз головне — зафіксувати всі руйнування та надати людям необхідну допомогу.

"Доручив місцевій владі якнайшвидше організувати ліквідацію наслідків. Правоохоронцям — забезпечити порядок, охорону вцілого майна та документування військового злочину", — написав чиновник.

У Піщанці працює мобільний штаб поліції. Там приймають заяви від громадян щодо пошкодженого майна.

"Доступ до небезпечної території обмежено. На місці — слідчі, криміналісти та всі необхідні служби. У всіх є чіткі завдання. Працюємо, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації та допомогти людям", — додав Ганжа.

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Людей евакуюють подалі від епіцентру вибуху Фото: Суспiльне

Кілька годин тому Самарівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області оголосила про евакуацію мешканців Піщанської громади та Орлівщанського старостинського округу "з небезпечної зони".

Людей попросили зберігати спокій і чітко дотримуватися вказівок представників влади, поліції та рятувальників. Крім того, їм заборонили наближатися до небезпечної території, не перешкоджати роботі екстрених служб, а також допомагати тим, хто цього потребує, зокрема літнім людям, дітям та маломобільним громадянам.

У місцевих групах повідомляли, що в районі міста Самар пролунали вибухи після 13-ї години. Потім спалахнула масштабна пожежа.

Одна з мешканок села Піщанки розповіла журналістам, що втратила свій будинок:

"Дідусь був удома, його евакуювали. У сусідів теж були діти, тож їх усіх також евакуювали. Я була на роботі, побачила, що йде дим, почула вибух. Я приїхала, стояла до останнього, думала, може, хтось допоможе. Руїни, залишилися лише стіни, а шафи, ліжка, документи знищені. Ось у чому стою, так і є… Не знаю, з чого починати, що робити".

Момент вибуху в Піщанці потрапив на відео.

Нагадаємо, що голова "Укроборонпрому" подав у відставку на тлі трагедії у Вишневому.

Також повідомлялося, що відомо про вибух боєприпасів у Хмельницькому.