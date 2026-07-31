Детонація боєприпасів у Хмельницькому: із п'ятьма бійцями немає зв'язку

У Хмельницькому завершилася детонація боєприпасів, яка розпочалась об 11:55.

Станом на вечір 26 липня відомо про трьох поранених військовослужбовців Сил спеціальних операцій, яких госпіталізували до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу, повідомили у ССО ЗС України.

На даний момент немає зв'язку з п'ятьма військовослужбовцями ССО. Наразі на місці події продовжуються пошуки.

Відповідними правоохоронними органами порушено кримінальне провадження. Попередня кваліфікація — порушення правил поводження зі зброєю, а також з речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, що спричинило тілесні ушкодження декільком особам (ч. 2 ст. 414 КК України).

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"Сили спеціальних операцій надають усю необхідну інформацію та сприяння у встановленні обставин та причин події", — запевнили військовослужбовці.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин у коментарі "Апострофу" спростував інформацію про масштабні руйнування та жертви в місті, яка почала поширюватися в соцмережах через відсутність вичерпних даних.

За його словами, громадянській владі було заборонено коментувати ситуацію до появи офіційної інформації військових. Він наголосив, що виїзд "швидкої", рятувальників та поліції на такі ситуації є стандартною практикою.

Наразі інформації про загиблих немає, запевнив він.

Міські служби фіксують пошкодження приватних та багатоквартирних будинків, де вибиті вікна, посічені фасади та двері. Точна кількість такого житла буде відома після того, як фахівці отримають доступ до всієї території, оскільки зараз вона частково обгороджена.

Нагадаємо, надзвичайна подія зафіксована на території полігону однією з військових частин. Мер Хмельницького Олександр Симчишин пояснив, що одразу після вибухів було створено оперативний штаб, який координує роботу всіх служб.

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом детонації боєприпасів на території військового полігону у Хмельницькому.