Детонация на полигоне в Хмельницком: пострадали четверо военных, — ГБР

Государственное бюро расследований начали досудебное расследование по факту детонации боеприпасов на территории военного полигона в Хмельницком.

В результате инцидента уже известно о четырех пострадавших военнослужащих, сообщили в ГБР. Все они госпитализированы, а степень полученных ими ранений устанавливается.

По данным следствия, неконтролируемая детонация боеприпасов произошла 31 июля около 11:55.

Из-за детонации следователи пока не могут безопасно начать осмотр места происшествия. В то же время, работники ГБР уже опрашивают командование и личный состав воинской части, а также проводят другие первоочередные следственные действия.

Предварительная квалификация — нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения, повлекшего телесные повреждения нескольким лицам (ч. 2 ст. 414 УК Украины).

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Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщал, что на территории полигона одной из воинских частей Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины произошло чрезвычайное событие, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией. Он подтвердил повреждение нескольких многоэтажек а также коммунального объекта.

Сразу на месте происшествия был создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Жителей близлежащих домов предупредили о необходимости спуститься в укрытия.

В соцсетях очевидцы говорят о том, что взрывной волной в домах выбило окна и даже повредило балконы. Из-за детонации в городе временно изменили маршруты некоторых автобусов.

Сейчас в дачном массиве неподалеку от места взрыва спасатели осуществляют подворовой обход, чтобы собрать все, что туда прилетело, рассказал Тюрин в эфире телемарафона. Эта работа будет продолжаться до тех пор, когда стемнеет, и, при необходимости, возобновится завтра.

Напомним, взрывы в Хмельницком прогремели без объявления тревоги.

Также сообщалось, что российские войска нанесли удар по отделению "Новой почты" в Гайсине Винницкой области. В результате атаки ранения получили восемь человек, трое из них находятся в реанимации.