Взрыв с детонацией в Хмельницкой области произошел на территории полигона: новые подробности от ССО

Сегодня, 31 июля, в Хмельницкой области раздался мощный взрыв с последующей детонацией. Как позже сообщили Силы специальных операций ВС Украины, чрезвычайное происшествие произошло на территории полигона одной из воинских частей.

В частности, по данным ССО, после взрыва на месте происшествия началась цепная детонация, и к ликвидации последствий незамедлительно были привлечены все необходимые службы.

В настоящее время специалисты выясняют причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия. Также на месте происшествия ведутся первоочередные работы, а информация о возможных пострадавших или погибших пока уточняется. В ССО отметили, что более подробная информация будет обнародована после завершения неотложных мероприятий.

Кроме того, на это событие отреагировал и мэр Хмельницкого Александр Симчишин. В частности, он пояснил, что сразу после взрывов был создан оперативный штаб, который координирует работу всех служб. По его словам, на данный момент данных о погибших нет.

Відео дня

В своём сообщении на странице в Telegram он призвал жителей не распространять слухи и непроверенную информацию, поскольку причины инцидента ещё устанавливаются. Также мэр попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным сообщениям.

В связи с угрозой возможного разлета обломков правоохранительные органы оповестили население и взяли опасную территорию под охрану. Именно поэтому доступ в эту зону в настоящее время ограничен.

По предварительным данным, взрывная волна повредила ряд жилых домов и коммунальных зданий. Из соображений безопасности городские власти также временно изменили маршруты общественного транспорта.

Жителей, чье имущество пострадало в результате взрыва, призвали обращаться в городской контакт-центр или в специально выделенные пункты приема граждан для фиксации повреждений. Как только военные разрешат приступить к работам, коммунальные службы займутся ликвидацией последствий чрезвычайного происшествия.

"Начнём устранять последствия, как только военные позволят. Держимся", — написал он.

Ранее в Хмельницкой областной военной администрации сообщили, что в областном центре прогремели несколько мощных взрывов без объявления воздушной тревоги. Глава областной военной администрации Сергей Тюрин отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, Фокус сообщал, что российские войска нанесли удар по отделению "Новой почты" в Гайсине Винницкой области. В результате атаки ранения получили восемь человек, трое из них находятся в реанимации.