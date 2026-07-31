Взрыв прозвучал без тревоги: в Хмельницком поднялся столб дыма (видео)

В Хмельницкой ОГА сообщили о нескольких взрывах. Подробности обещали сообщить позже.

Сергей Тюрин, председатель Хмельницкой ОГА, подтвердил информацию о том, что в Хмельницком слышались громкие взрывы. Ранее местные группы в соцсетях сообщили, что слышали взрывы, но воздушной тревоги не было.

"По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы. Обстоятельства происшествия и подробная информация устанавливаются. Просим сохранять спокойствие и пользоваться только официальными источниками информации", — сообщил председатель ОГА.

Напомним, что россияне впервые применили в Днепропетровской области авиабомбы с отложенным взрывом. Новый тип боеприпасов с задержкой детонации создает дополнительную опасность для гражданского населения и людей, участвующих в эвакуации.

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