Вибух пролунав без тривоги: у Хмельницькому піднявся стовп диму (відео)

В Хмельницькій ОДА повідомили про кілька вибухів. Подробиці обіцяли повідомити пізніше.

Cергій Тюрін, голова Хмельницької ОДА підтвердив інформацію про те, що в Хмельницькому чули гучні вибухи. Раніше місцеві пабліки повідомили, що чули вибухи, але повітряної тривоги не було.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби. Обставини події та детальна інформація встановлюються. Просимо зберігати спокій та користуватися лише офіційними джерелами інформації", — повідомив голова ОДА.

Нагадаємо, росіяни вперше застосували на Дніпропетровщині авіабомби відкладеної дії. Новий тип боєприпасів із затримкою детонації створює додаткову небезпеку для цивільних і людей, які проводять евакуацію.

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