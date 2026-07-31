Вибух із детонацією на Хмельниччині стався на території полігону: нові подробиці від ССО

Сьогодні, 31 липня, у Хмельницькій області пролунав потужний вибух із подальшою детонацією. Як згодом повідомили Сили спеціальних операцій ЗС України, надзвичайна подія сталася на території полігону однієї з військових частин.

Зокрема, за даними ССО,після вибуху на місці події розпочалася детонація, а до ліквідації наслідків негайно залучили всі необхідні служби.

Наразі фахівці встановлюють причини та обставини надзвичайної події. Також на місці події тривають першочергові роботи, а інформацію про можливих постраждалих чи загиблих ще уточнюють. У ССО зазначили, що детальнішу інформацію оприлюднять після завершення невідкладних заходів.

Крім того, на цю подію відреагув і міський голова Хмельницького Олександр Симчишин. Зокрема. він пояснив, що одразу після вибухів було створено оперативний штаб, який координує роботу всіх служб. За його словами, станом на цей час даних про загиблих немає.

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У своєму дописі на сторінці у Telegram він закликав мешканців не поширювати чутки та неперевірену інформацію, адже причини інциденту ще встановлюються. Також міський голова попросив жителів зберігати спокій і довіряти лише офіційним повідомленням.

Через загрозу можливого розльоту уламків правоохоронці провели оповіщення населення, а небезпечну територію взяли під охорону. Саме тому доступ до цієї зони наразі обмежений.

За попередніми даними, вибуховою хвилею пошкоджено низку житлових будинків і комунальних будівель. З міркувань безпеки міська влада також тимчасово змінила маршрути громадського транспорту.

Мешканців, чиє майно постраждало внаслідок вибуху, закликали звертатися до міського контакт-центру або до визначених пунктів прийому громадян для фіксації пошкоджень. Після того як військові дозволять розпочати роботи, комунальні служби займуться ліквідацією наслідків надзвичайної події.

"Наслідки почнемо ліквідовувати як тільки дозволять військові. Тримаймо стрій", — написав він.

До цього у Хмельницькій ОВА повідомили, що в обласному центрі пролунали кілька потужних вибухів без оголошення повітряної тривоги. Голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін зазначив, що, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Також Фокус писав, що російські війська завдали удару по відділенню "Нової пошти" у Гайсині на Вінниччині. Внаслідок атаки поранення отримали вісім людей, троє з них перебувають у реанімації.