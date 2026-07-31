Детонация боеприпасов в Хмельницком: с пятью бойцами нет связи

В Хмельницком завершилась детонация боеприпасов, которая началась в 11:55.

По состоянию на вечер 26 июля известно о трех раненных военнослужащих Сил специальных операций, которых госпитализировали в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь, сообщили в ССО ВС Украины.

На данный момент нет связи с пятью военнослужащими ССО. Сейчас на месте происшествия продолжаются поиски.

Соответствующими правоохранительными органами возбуждено уголовное производство. Предварительная квалификация — нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения, повлекшего телесные повреждения нескольким лицам (ч. 2 ст. 414 УК Украины).

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"Силы специальных операций предоставляют всю необходимую информацию и содействие в установлении обстоятельств и причин события", — заверили военнослужащие.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин в комментарии "Апострофу" опроверг информацию о масштабных разрушениях и жертвах в городе, которая начала распространяться в соцсетях из-за отсутствия исчерпывающих данных.

По его словам, гражданским властям было запрещено комментировать ситуацию до появления официальной информации военных. Он подчеркнул, что выезд "скорой", спасателей и полиции на такие ситуации является стандартной практикой.

На данный момент информации о погибших нет, заверил он.

Городские службы фиксируют повреждения частных и многоквартирных домов, где выбиты окна, посечены фасады и двери. Точное количество такого жилья будет известно после того, как специалисты получат доступ ко всей территории, поскольку сейчас она частично огорожена.

Напомним, чрезвычайное происшествие зафиксировано на территории полигона одной из воинских частей. Мэр Хмельницкого Александр Симчишин пояснил, что сразу после взрывов был создан оперативный штаб, который координирует работу всех служб.

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту детонации боеприпасов на территории военного полигона в Хмельницком.