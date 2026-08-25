Мощный взрыв и детонация: в Днепропетровской области срочно эвакуируют людей, есть погибший

В селе Песчанка Самаровского района Днепропетровской области прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб один человек, еще 11 ранены. Соцсети сообщают о вторичной детонации.

В селе разрушены три частных дома, еще 15 повреждены, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, который работает на месте, как он сказал, военного преступления.

По его словам, сейчас главное — зафиксировать все разрушения и оказать людям необходимую помощь.

"Поручил местным властям максимально быстро организовать ликвидацию последствий. Правоохранителям – обеспечить порядок, охрану уцелевшего имущества и документирование военного преступления", — написал чиновник.

В Песчанке работает мобильный штаб полиции. Там принимают заявления от людей о поврежденном имуществе.

Відео дня

"Доступ к опасной территории ограничен. На месте – следователи, криминалисты и все необходимые службы. У всех есть четкие задачи. Работаем, чтобы поскорее ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации и помочь людям.", — добавил Ганжа.

Людей эвакуируют подальше отэпицентра взрыва Фото: Суспiльне

Несколькими часами ранее Самаровская районная государственная администрация Днепропетровской области объявила об эвакуации жителей Пищанской громады и Орловщанского старостинского округа "из опасной зоны".

Людей попросили сохранять спокойствие и четко следовать указаниям представителей власти, полиции и спасателей. Кроме того, им запретили приближаться к опасной территории, не препятствовать работе экстренных служб, а также помогать тем, кто в этом нуждается, включая стариков, детей и маломобильных граждан.

В местных группах сообщали, что в районе города Самар прогремели взрывы после 13 часов дня. Затем вспыхнул масштабный пожар.

Одна из жительниц села Песчанки рассказала журналистам, что потеряла свой дом:

"Дед был дома, его эвакуировали. И у соседей дети были, так их тоже всех эвакуировали. Я на работе была, увидела, что дым идет, слышала взрыв. Я приехала, стояла до последнего, думала авось помогут. Развалины, стены одни остались, а так шкафы, кровати, документы уничтожены. Вот в чем стою, так и есть… Не знаю, с чего начинать, что делать".

Момент взрыва в Песчанке попал на видео.

Напомним, глава "Укроборонпрома" подал в отставку на фоне трагедии в Вишневом.

Также сообщалось, что известно о детонации боеприпасов в Хмельницком.