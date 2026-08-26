ФСБ руками переселенця намагалася ліквідувати керівника оборонного підприємства в Україні, — СБУ

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли теракту, який готували російські спецслужби на території Київської області. Виконавець втік до Польщі, звідки планував поїхати до Росії, але його затримали.

Ціллю був керівник одного з підприємств оборонно-промислового комплексу України, якого мали намір вбити, повідомили в СБУ.

Як встановили правоохоронці, організацією замаху займалася ФСБ РФ. Для ліквідації людини спецслужби планували використати вибухівку, закріпивши її під водійським сидінням автомобіля потенційної жертви.

Контррозвідка СБУ та Національна поліція заздалегідь виявили, вилучили та знешкодили бомбу, що містила кілограм гексогену, що еквівалентно 2 кілограмам тротилу.

Фото: СБУ

Фото: Нацполiцiя Украiни

Підготовкою теракту займався 63-річний пенсіонер, який переїхав до Київської області з Луганської. Його завербувала ФСБ у лютому цього року через сина. Останній виїхав з тимчасово окупованої території й мешкав у Росії.

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Отримавши вказівки від російських кураторів, фігурант придбав у одному з місцевих магазинів два мобільні телефони та павербанк.

У магазині фігурант придбав телефони та портативний зарядний пристрій Фото: Нацполiцiя Украiни

Фото: СБУ

За місяць до скоєння злочину він забрав зі схованки, заздалегідь підготовленої для цих цілей, решту компонентів для саморобної бомби. Через кілька днів зловмисник зібрав саморобний вибуховий пристрій, який прикріпив до автомобіля.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Також він розмістив біля машини замаскований телефон із підключеним зовнішнім акумулятором, який забезпечував кураторам із Росії онлайн-трансляцію для активації вибуху.

Одразу після закладання вибухівки змовник виїхав автобусом до Польщі, щоб звідти втекти до Росії.

Його затримали на польсько-білоруському кордоні. СБУ та прокуратура вже подали запит до правоохоронних органів Польщі щодо екстрадиції затриманого до України.

Йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (завершений замах на терористичний акт).

Нагадаємо, у Німеччині запобігли замаху на генерального директора компанії, що випускає дрони для ЗСУ. Його планували отруїти "Новачком".

Також повідомлялося, що в Харкові намагалися вбити командира "Хартії".