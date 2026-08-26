ФСБ руками переселенца пыталась ликвидировать главу оборонного предприятия в Украине, — СБУ

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция сорвали теракт российских спецслужб на территории Киевской области. Исполнитель сбежал в Польшу, откуда планировал заехать в РФ, но его задержали.

Целью был руководитель одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, которого намеревались убить, сообщили в СБУ.

Как установили правоохранители, организацией покушения занималась ФСБ РФ. Для ликвидации человека спецслужбы планировали использовать взрывчатку, закрепив ее под водительским сиденьем автомобиля потенциальной жертвы.

Контрразведка СБУ и Нацполиция заранее обнаружили, изъяли и обезвредили бомбу, содержащую килограмм гексогена, что эквивалентно 2 килограммам тротила.

Фото: СБУ

Фото: Нацполиция Украины

Подготовкой теракта занимался 63-летний пенсионер, который переехал в Киевскую область из Луганской. Он был завербован ФСБ в феврале этого года через сына. Последний выехал из временно оккупированной территории и жил в России.

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Получив инструкции от российских кураторов, фигурант купил в одном из местных магазинов два мобильных телефона и павербанк.

В магазине фигурант купил телефоны и павербанк Фото: Нацполиция Украины

Фото: СБУ

За месяц до совершения преступления он забрал из заранее организованного для этих целей тайника остальные компоненты к самодельной бомбе. Через несколько дней злоумышленник собрал самодельное взрывное устройство, которое прикрепил к авто.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Также он разместил замаскированный напротив машины телефон с подключенным павербанком, который обеспечивал кураторам из России онлайн-трансляцию для активации взрыва.

Сразу после закладки взрывчатки исполнитель автобусным рейсом выехал в Польшу, чтобы оттуда бежать в Россию.

Его задержали на польско-белорусской границе. СБУ и прокуратура уже инициировали запрос в правоохранительные органы Польши об экстрадиции задержанного в Украину.

Ему заочно уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (оконченное покушение на террористический акт).

Напомним, в Германии остановили покушение на СЕО компании, выпускающей дроны для ВСУ. Его планировали отравить "Новичком".

Также сообщалось, что в Харькове пытались убить командира "Хартии".