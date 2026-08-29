Пожежа з 2 по 5 поверх: на Оболоні загорілася 12-поверхівка після атаки "Шахеда"

Близько 22:00 вечора в Києві пролунала дев’ята за добу тривога, і вже незабаром стало відомо про перші наслідки.

Столицю атакують реактивні дрони, а також з’явилася загроза балістичних ударів із Курська. Як повідомив мер міста Віталій Кличко, спочатку в Оболонському районі було зафіксовано падіння уламків реактивного дрона між житловими будинками, а потім з’явилася інформація, що сталася пожежа з другого по п’ятий поверх у 12-поверхівці.

Усі екстрені служби вже працюють на місці події. Наразі немає повідомлень про постраждалих.

Повітряні сили попередили, що на місто сунуть нові групи "шахідів" з півночі.

Це — не перша за сьогодні атака на Оболонь. Вдень російський БПЛА впав на відкритій місцевості, у парку "Наталка". Пошкоджено будівлю кафе, розташовану поруч. Дворічна дівчинка отримала поранення, від якого пізніше померла в лікарні.

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Тим часом кількість загиблих внаслідок вибухів у селі Міла зросла до 37 осіб. Більшість жертв — мешканці пансіонату для людей похилого віку "Добрий дім".

У ДСНС повідомили, що загинули щонайменше 27 мешканців цього закладу. 10 осіб рятувальники витягли з будівлі в перші хвилини після прибуття, чим врятували їм життя. Загалом за ніч разом із поліцейськими рятувальники евакуювали близько 400 осіб.

За даними Київської обласної державної адміністрації, внаслідок російського удару по Бучанському було пошкоджено близько 50 житлових будинків.

Під час ліквідації наслідків загинув голова Дмитрівської селищної громади Тарас Дідіч.

Президент Володимир Зеленський назвав те, що сталося, "жахливою недбалістю".