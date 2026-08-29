Пожар со 2 по 5 этажи: на Оболони загорелась 12-этажка после атаки "Шахеда"

Около 22:00 вечера в Киеве раздалась девятая за сутки тревога, и уже вскоре стало известно о первых последствиях.

Столицу атакуют реактивные дроны, а также добавилась угроза баллистики из Курска. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, сначала в Оболонском районе было зафиксировано падение обломков реактивного дрона между жилыми домами, а затем появилась информация, что произошло возгорание со второго по пятый этаж в 12-этажном доме.

Все экстренные службы уже работают на месте. О пострадавших на данный момент не сообщается.

Воздушные силы ВСУ предупредили, что на город летят новые группы "Шахедов" с севера.

Это — не первая за сегодня атака на Оболонь. Днем российский БПЛА упал на открытой местности, в парке "Наталка". Повреждено здание кафе, расположенное рядом. Двухлетняя девочка получила ранение, от которого позже скончалась в больнице.

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Тем временем количество погибших в результате взрывов в селе Мила возросло до 37 человек. Большинство жертв — жители пансионата для пожилых людей"Добрый дом".

В ГСЧС заявили, что погибли по меньшей мере 27 жителей этого пансионата. 10 человек спасатели вытащили из здания в первые минуты после прибытия, чем спасли им жизнь. Всего за ночь вместе с полицейскими спасатели эвакуировали около 400 человек.

По данным Киевской областной государственной администрации, в результате российского удара по Бучанскому были повреждены около 50 жилых зданий.

Во время ликвидации последствий погиб глава Дмитровской поселковой общины Тарас Дидич.

Президент Владимир Зеленский назвал случившееся "ужасной халатностью".