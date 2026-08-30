Причетний до катувань українців: у Донецьку підірвали авто посадовця Оленівської колонії, деталі

У Донецьку підірвали авто першого заступника начальника Оленівської колонії. Стан Дмитра Неєлова наразі невідомий.

У ніч на суботу, 29 серпня, у тимчасово окупованому Донецьку стався вибух у автомобілі першого заступника начальника Оленівської колонії Дмитра Неєлова. Про це повідомляє видання "Цензор" з посиланням на власні джерела в спецслужбах.

Джерело видання "Українська правда" також підтвердило інформацію про підрив транспортного засобу, який належав причетному до катувань українських військовополонених і цивільних в Оленівці.

За попередніми даними, під автомобілем знаходився вибуховий пристрій.

Видання "Преступности.нет" додає, що вибух стався вночі у Будьоновському районі Донецька. Бомба здетонувала, коли Неєлов сів в авто.

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Командир 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" Євген Карась також повідомив про вибух, який стався у День пам'яті захисників України.

"Перший заступник керівника Оленівської колонії в окупованому Донецьку бомбезно підтримав вшанування полеглих українських героїв", — написав військовий.

Допис Євгена Карася Фото: скріншот

Навесні 2026 року Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили йому про підозру у вчиненні воєнних злочинів.

У липні Рада Євросоюзу ввела санкції щодо восьми громадян та однієї організації, які відповідальні за тортури та жорстоке й принижувальне поводження з українськими військовополоненими та цивільними. Серед тих, хто потрапив до списку, був і Дмитро Неєлов, який ніс пряму відповідальність за масові вбивства українських в'язнів в Оленівці.

На момент публікації офіційного підтвердження обставин вибуху та інформації про його наслідки немає.

Нагадаємо, в ніч проти 29 липня 2022 року у Оленівській колонії прогримів вибух. У бараці тоді загинули 53 українських військовополонених, понад 140 дістали поранення.

Журналісти з'ясували, як писав Фокус, що перший заступник начальника в'язниці Дмитро Неєлов причетний до катувань військовополонених в Оленівській колонії.