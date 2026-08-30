Причастен к пыткам украинцев: в Донецке взорвали авто чиновника Оленевской колонии, детали

В Донецке взорвали автомобиль первого заместителя начальника Оленевской колонии. Состояние Дмитрия Неелова пока неизвестно.

В ночь на субботу, 29 августа, во временно оккупированном Донецке произошел взрыв в автомобиле первого заместителя начальника Оленевской колонии Дмитрия Нейолова. Об этом сообщает издание "Цензор" со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

Источник издания "Украинская правда" также подтвердил информацию о взрыве транспортного средства, принадлежавшего лицу, причастному к пыткам украинских военнопленных и гражданских лиц в Оленевке.

По предварительным данным, под автомобилем находилось взрывное устройство.

Издание "Преступности.нет" добавляет, что взрыв произошел ночью в Буденновском районе Донецка. Бомба взорвалась, когда Нейолов сел в машину.

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Командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" Евгений Карась также сообщил о взрыве, произошедшем в День памяти защитников Украины.

"Первый заместитель начальника Оленевской колонии в оккупированном Донецке бомбезно поддержал четвование памяти о погибших украинских героях", — написал военный.

Сообщение Евгения Карася Фото: скриншот

Весной 2026 года Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно предъявили ему подозрение в совершении военных преступлений.

В июле Совет Евросоюза ввел санкции в отношении восьми граждан и одной организации, ответственных за пытки и жестокое и унизительное обращение с украинскими военнопленными и гражданскими лицами. Среди тех, кто попал в список, был и Дмитрий Нейолов, который нес прямую ответственность за массовые убийства украинских заключенных в Оленевке.

На момент публикации официального подтверждения обстоятельств взрыва и информации о его последствиях нет.

Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года в Оленевской колонии прогремел взрыв. В бараке тогда погибли 53 украинских военнопленных, более 140 получили ранения.

Как писал Фокус, журналисты выяснили, что первый заместитель начальника тюрьмы Дмитрий Нейолов причастен к пыткам военнопленных в Оленевской колонии.