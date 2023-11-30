Убийство пленных в Еленовке: журналисты выяснили имена причастных ко взрыву в колонии (видео)

Авторы расследования по открытым источникам нашли фото нескольких лиц, вероятно, причастных к пыткам военнопленных. Удалось побеседовать с бывшими пленными, которых обменяли.

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Авторы журналистского расследования на протяжении полугода пытались установить личности россиян и украинских граждан-коллаборационистов, имеющих отношение к массовому убийству военнопленных в Еленовке. Некоторые имена уже известны, об этом говорится в документальной ленте Kyiv Independent "Кураторы зла. Называем имена ответственных за преступления в Еленовке".

Авторы расследования нашли в соцсетях фото нескольких лиц, вероятно, причастных к пыткам военнопленных. Расследователи также побеседовали с заключенными тюрьмы, которых уже обменяли.

Выяснились имена надзирателей:

Кирилл Шакуров из Горловки, некогда работавший в украинских тюрьмах;

Юрий Дмитренко из Горловки (напарник Шакурова);

начальник тюрьмы Сергей Евсюков (бывший сотрудник правоохранительных органов Украины);

помощник начальника тюрьмы Артем Потапчук;

начальник оперотдела тюрьмы Вячеслав Якурнов;

первый заместитель начальника тюрьмы Дмитрий Неелов;

надзиратели Василий Бакалинский (еще один гражданин Украины)

Освобожденные военнопленные рассказали, каким пыткам они подвергались в российском плену. Среди прочего, военнопленных содержали в сырых камерах с заплесневелыми стенами, в таких помещениях находилось до полусотни человек; голод; техническая вода для питья; неоказание медицинской помощи больным или раненым.

Во время ночных пыток военнопленных обматывали скотчем и избивали, от них требовали дать показания против командования ВСУ.

Из журналистского расследования известно, что работой лагеря для военнопленных в Еленовке, скорее всего, руководил первый заместитель председателя московского отделения ФСИН РФ Кирилл Попов.

"Кураторы зла. Называем имена ответственных за преступления в Еленовке"

Теракте в Еленовке: что известно

Ночью 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка прогремел взрыв — было разрушено здание, в котором содержались военнопленные.

По данным россиян, погибли более 50 украинских защитников, о раненых не сообщалось. По информации Офиса генпрокурора Украины, были ранены 130 человек. В Еленовке, среди прочего, содержались и защитники Азовстали.

В разведке Украины придерживаются версии о том, что оккупанты не планировали обмен пленных, и потому умышленно их казнили, чтобы скрыть доказательства пыток.

По данным Генштаба ВСУ, колонию взорвали наемники ЧВК "Вагнер", эти действия не согласовывались с военным руководством РФ.

Напомним, что в августе прошлого года генеральный прокурор Украины Андрей Костин обвинил ВС РФ в использовании термобарического оружия на территории колонии в Еленовке.

Об использовании термобарического оружия в Еленовке говорил также и. о. командира полка "Азов" Никита Надточий.