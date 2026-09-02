Запуск пройшов успішно: німецька армія вперше випробувала балістичну ракету

Міністерство оборони ФРН повідомило про успішне випробування ракети Lora ізраїльського виробника Israel Aerospace Industries. Вона може стати першою балістичною ракетою на озброєнні Бундесверу.

Бундесвер у ніч на середу, 2 вересня, успішно провів випробування балістичної ракети в північній частині Атлантичного океану, повідомило міністерство оборони Німеччини. Зазначається, що йдеться про ракету типу Lora ізраїльського виробника Israel Aerospace Industries з дальністю польоту до 430 км, пише Defense Update.

Якщо Берлін ухвалить рішення про закупівлю, Lora стане першою балістичною ракетою на озброєнні Бундесверу.

Інспектор ВМС ФРН віце-адмірал Ян Крістіан Каак оцінив цей тестовий запуск як успішний.

"З точки зору оборони Німеччини та наших союзників це випробування знаменує початок нового етапу у сфері стримування та боєготовності у військово-морській галузі", — заявив він.

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Підготовка до випробування ракети Lora в Атлантичному океані трималася в таємниці, проте ще за півтора місяця до запуску рух літаків і суден у цьому районі було обмежено.

Бундесвер проводить випробування балістичної зброї через Росію

Випробування балістичної ракети відбулося лише через кілька годин після того, як міністр внутрішніх справ ФРН Олександр Добріндт назвав Росію відповідальною за спробу диверсії за допомогою дрона в аеропорту Лейпцига, а глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль анонсував відповідні обмежувальні заходи, зокрема закриття генерального консульства РФ у Бонні та "Російського дому" в Берліні.

"Це випробування ракети є частиною зусиль Німеччини та інших західних країн, спрямованих на забезпечення своїх збройних сил далекобійними озброєннями у розширеному обсязі, які вживаються з часу російського вторгнення в Україну", — зазначають журналісти.

Наразі на озброєнні Бундесверу перебувають німецько-шведські крилаті ракети Taurus з дальністю польоту понад 500 км. Ці ракети запускають з винищувачів. У ЗС ФРН їх близько 600. Водночас Німеччина зараз працює над модернізованою моделлю крилатої ракети Taurus, виробництво якої має бути запущено у 2029 році.

Балістичні ракети мають значно вищу швидкість польоту, ніж крилаті ракети.

Нагадаємо, "Фокус" докладно писав про розслідування щодо дронів в аеропорту Лейпцига. Після заяв німецьких властей у РФ також оприлюднили заяву, в якій повідомили, що "буде відповідь".

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Німеччина нібито висунула проти Росії безпідставні звинувачення у нападі на аеропорт Лейпцига. У відповідь він заявив, що німецькі заводи з виробництва військової техніки заслуговують на прямий удар.