Запуск успешный: Армия Германии впервые испытала баллистическую ракету

Минобороны ФРГ сообщило об успешном испытании ракеты Lora израильского производителя Israel Aerospace Industries. Она может стать первой баллистической ракетой на вооружении Бундесвера.

Бундесвер в ночь на среду, 2 сентября, успешно провел испытание баллистической ракеты в северной части Атлантического океана, сообщило министерство обороны Германии. Уточняется, что речь идет о ракете типа Lora израильского производителя Israel Aerospace Industries c дальностью полета до 430 км, пишет Defense Update.

Если Берлин примет решение о закупках, Lora станет первой баллистической ракетой на вооружении Бундесвера.

Инспектор ВМС ФРГ вице-адмирал Ян Кристиан Каак расценил состоявшийся тестовый запуск как успешный.

"С точки зрения защиты Германии и наших союзников это испытание знаменует собой новую главу в области сдерживания и боеготовности в военно-морской сфере", — заявил он.

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Подготовка к испытанию ракеты Lora в Атлантическом океане держалась в тайне, однако еще за полтора месяца до пуска движение самолетов и судов в этом районе было ограничено.

Бундесвер испытывает баллистику из-за России

Испытание баллистической ракеты состоялось спустя всего несколько часов после того, как министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт назвал Россию ответственной за попытку диверсии с помощью дрона в аэропорту Лейпцига, а глава МИД Германии Йоханн Вадефуль анонсировал ответные ограничительные меры, включая закрытие генконсульства РФ в Бонне и "Русского дома" в Берлине.

"Данное испытание ракеты является частью усилий Германии и других западных стран, направленных на обеспечение своих ВС дальнобойными вооружениями в расширенном объеме, которые предпринимаются со времени российского вторжения в Украину", — указывают журналисты.

На данный момент на вооружении бундесвера находятся немецко-шведские крылатые ракеты Taurus с дальностью полета более 500 км. Эти ракеты запускают с истребителей. У ВС ФРГ их около 600. В то же время Германия работает сейчас над модернизированной моделью крылатой ракеты Taurus, производство которой должно быть запущено в 2029 году.

Баллистические ракеты имеют значительно более высокую скорость полета, чем крылатые ракеты.

Напомним, Фокус подробно писал о расследовании по поводу дронов в аэропорту Лейпцига. После заявлений немецких властей в РФ также сделали заявление, сообщив, что "будет ответ".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германия якобы выдвинула против России недоказанные обвинения в нападении на аэропорт Лейпцига. В ответ он заявил, что немецкие заводы по производству военной техники заслуживают прямого удара.