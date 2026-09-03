"Шахед" ніс FPV-дрони: українські військові показали його знищення (відео)

Екіпаж "Стаф" зі 158-ї окремої механізованої бригади знищив російський "Шахед", який ніс на крилах додаткові FPV-дрони. Для перехоплення використали український дрон LITAVR.

Про це повідомили в Interfax-Ukraine з посиланням на компанію F-Drones, яка виробляє LITAVR.

Відео знищення цілі виробник опублікував у соцмережах.

"Бойова робота LITAVR по "Шахеду", який ніс на крилах додаткові дрони. Ціль знищив екіпаж "Стаф" батареї перехоплювачів БпЛА зенітного ракетного дивізіону 158 ОМБр", — повідомили у F-Drones.

У компанії зазначили, що такі конфігурації створюють додаткові труднощі для протиповітряної оборони. Один безпілотник-носій може доставляти одразу кілька засобів ураження, через що для ППО виникають додаткові завдання.

F-Drones заявили, що противник змінює способи застосування безпілотників, проте засоби протидії їм також розвиваються.

Відео дня

Раніше про використання "Шахедів" як носіїв FPV-дронів повідомляли поодинокі випадки. За даними моніторингового каналу "єРадар", таку тактику підтвердили на Київщині, де на одному з "Шахедів" виявили закріплені FPV-дрони.

Фактично російські війська використовують "Шахед" як дрон-матку, або "материнський корабель", який може доправляти менші FPV-дрони вглиб української території.

Ще один такий випадок раніше показали "Дикі шершні". Екіпаж 36-ї окремої штурмової бригади за допомогою STING збив "Шахед", який ніс два FPV-дрони на борту.

Нагадаємо, реактивний "Шахед" під час російської атаки 28 серпня пролетів близько 960 км і дістався Волинської області. За даними OSINT-аналітиків, раніше безпілотники цього типу на таку відстань не фіксували.

Раніше повідомлялося і про інші випадки рекордних польотів російських реактивних "Шахедів". Зокрема, 18 серпня такий безпілотник долетів до Рівненської області, подолавши близько 900 км.