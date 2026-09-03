"Шахед" нес FPV-дроны: украинские военные показали его уничтожение (видео)

Экипаж "Стаф" из 158-й отдельной механизированной бригады уничтожил российский "Шахед", который нес на крыльях дополнительные FPV-дроны. Для перехвата был задействован украинский дрон LITAVR.

Об этом сообщили в "Интерфакс-Украина" со ссылкой на компанию F-Drones, производящую LITAVR.

Видео уничтожения цели производитель опубликовал в социальных сетях.

"Боевая операция LITAVR против "Шахеда", который нес на крыльях дополнительные дроны. Цель уничтожил экипаж "Стаф" батареи перехватчиков БПЛА зенитного ракетного дивизиона 158 ОМБр", — сообщили в F-Drones.

В компании отметили, что такие конфигурации создают дополнительные трудности для противовоздушной обороны. Один беспилотник-носитель может доставлять сразу несколько средств поражения, из-за чего перед ПВО возникают дополнительные задачи.

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В компании F-Drones заявили, что противник меняет способы применения беспилотников, однако средства противодействия им также совершенствуются.

Ранее об использовании "Шахедов" в качестве носителей FPV-дронов сообщалось в единичных случаях. По данным мониторингового канала "єРадар", такая тактика была подтверждена в Киевской области, где на одном из "Шахедов" обнаружили закрепленные FPV-дроны.

Фактически российские войска используют "Шахед" в качестве дрона-матки, или "материнского корабля", способного доставлять более мелкие FPV-дроны вглубь украинской территории.

Еще один подобный случай ранее показали "Дикие шершни". Экипаж 36-й отдельной штурмовой бригады с помощью STING сбил "Шахед", который нес на борту два FPV-дрона.

Напомним, что реактивный "Шахед" во время российской атаки 28 августа пролетел около 960 км и достиг Волынской области. По данным OSINT-аналитиков, ранее беспилотники этого типа на таком расстоянии не фиксировались.

Ранее сообщалось и о других случаях рекордных полётов российских реактивных "Шахедов". В частности, 18 августа такой беспилотник долетел до Ровенской области, преодолев около 900 км.