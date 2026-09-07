ЗС РФ атакували дронами Запоріжжя: після удару палає ТЦ (фото, відео)

Уночі проти 7 вересня ЗС РФ атакували Запоріжжя з використанням ударних дронів. Наразі відомо про руйнування торговельного центру та початку займання на території комплексу.

Внаслідок атаки не надходили повідомлення про постраждалих. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог атакував Запоріжжя БпЛА. Зайнявся торговельний центр. Минулося без постраждалих. начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

Згодом очільник ОВА оприлюднив кадри з місця влучання в одному з ТЦ міста. На світлинах видно значні пошкодження та початок займання на території ТЦ.

Раніше Фокус повідомляв про те, як РФ знищила завод "Хортиця" у Запоріжжі. За наявною інформацією, по заводу влучили чотири ракети, після чого він горів щонайменше три години і зараз не підлягає відновленню.

Згодом стало відомо, що РФ вдарила по Запоріжжю та Чугуєву під час перемовин у Москві. На відео з місця подій — влучання у багатоповерхівки та кадри пожежі у квартирах звичайних людей