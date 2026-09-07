Дрони атакують російську Перм: лунають вибухи, під атакою перебувати низка об'єктів (відео)

У російському місті Перм місцеві мешканці повідомляють про прольоти груп дронів і вибухи. Місцеві вказують, що кілька об'єктів можуть бути під атакою БПЛА.

Моніторингові пабліки публікують відео росіян, які фіксують прольоти груп дронів над містом. Про це повідомляють осінтери проєкту Exilenova+.

У місцевих пабліках у соцмережах також повідомляється, що під атакою можуть перебувати такі об'єкти як "Пєрмьнєфтєоргсінтез" (він же Пєрмський НПЗ), один з хабів компанії Ozon, а також одне з підприємств ВПК РФ.

Пєрмь, працює ППО. Обстановка в місті осінтери проєкту Exilenova+.

Згодом осінтери додали, що мешканці Пермі продовжують фіксувати прольоти "значних груп" дронів. Також місцеві говорять, що під атакою може бути лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Перм".

Проєкт Astra вказує, що раніше Перм перебувала під атакою дронів. Тоді внаслідок атаки БПЛА, ймовірно, було пошкоджено установку первинної атмосферно-вакуумної перегонки нафти на НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС).

Відео дня

Раніше Фокус повідомляв про ураження Пермського НПЗ дронами. Завод входить до числа найбільших і найсучасніших нафтопереробних підприємств Росії та здатний переробляти понад 13 мільйонів тонн нафти на рік.

Згодом стало відомо, що в Пермському краї під атакою був склад Wildberries. Про пожежу на складі свідчать опубліковані в мережі фото та відео, а також геолокація місця зйомки.