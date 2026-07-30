У РФ за добу було атаковано третій склад Wildberries: цього разу в Пермі, — ЗМІ (відео)

Офіційно влада Пермі повідомила лише про "задимлення" та "уламки", але деякі ЗМІ повідомляють, що було атаковано третій за день склад Wildberries у селищі Фроли.

Повідомляється, що безпілотники атакували логістичний центр Wildberries у селищі Фроли поблизу Пермі. Про пожежу на складі свідчать опубліковані в мережі фото та відео, а також геолокація місця зйомки. "Фокус" зібрав усе, що відомо.

Це вже третя атака на об’єкти маркетплейсу за день після ударів по складах у Пензі та Сарапулі.

Wildberries та влада Пермського краю поки що не прокоментували інцидент. Перм розташований приблизно за 1,4 тис. км від кордону з Україною, що робить цю атаку найвіддаленішою успішною атакою на склади компанії.

В Україні також офіційно не повідомлялося, що саме було атаковано в Пермі. Крім того, у чотирьох мікрорайонах Пермі зникло світло. Офіційно повідомляється, що причиною стала "аварія на ЛЕП".

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Видання "Агентство. Новини" підрахувало, що склади WB у Приволзькому федеральному окрузі розташовані в п’яти містах. Об’єкти в Пензі та Сарапулі (Удмуртія) зазнали атаки 30 липня. Один зі складів у Казані міг постраждати від удару 23 липня. У ПФО залишилося лише одне місто, в якому склади Wildberries поки що не атакували — Новосемейкіно в Самарській області.

Ударам зазнали склади Wildberies у п’яти федеральних округах. Найбільше атак було в Центральному федеральному окрузі (Електросталь, Коледіно, Котовськ, Воронеж, Рязань). У Північно-Західному федеральному окрузі було атаковано обидва існуючі склади — у Санкт-Петербурзі та Шушарах. А в Південному федеральному окрузі — усі, крім складу у Волгограді. У Північно-Кавказькому федеральному окрузі постраждав логістичний центр у Невинномиську.

Нагадаємо, 29 липня було здійснено напад на НПЗ у Пермі. Завод входить до числа найбільших і найсучасніших нафтопереробних підприємств Росії. Зокрема, завод здатний переробляти понад 13 мільйонів тонн нафти на рік.

Також ми розповідали про напад на логістичний центр у Сарапулі, Удмуртія.