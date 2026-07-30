В РФ атакован третий склад Wildberries за сутки: в этот раз в Перми, — СМИ (видео)

Официально власти Перми сообщили только о "задымлении" и "обломках", но некоторые СМИ сообщают, что был атакован третий за день склад Wildberries в поселке Фролы.

Сообщается, что беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в поселке Фролы под Пермью. О пожаре на складе свидетельствуют опубликованные в сети фото и видео, а также геолокация места съемки. Фокус собрал все, что известно.

Это уже третья атака на объекты маркетплейса за день после ударов по складам в Пензе и Сарапуле.

Wildberries и власти Пермского края произошедшее пока не комментировали. Пермь находится примерно в 1,4 тыс км от границы с Украиной, что делает эту атаку самой дальней успешной атакой на склады компании.

В Украине также официально не сообщалось, что было атаковано в Перми. Кроме этого в четырех микрорайонах Перми пропал свет. Официально сообщают, что причиной стала "авария на ЛЭП".

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Издание "Агентство. Новости" подсчитало, что склады WB в Приволжском федеральном округе находятся в пяти городах. Объекты в Пензе и Сарапуле (Удмуртия) атаковали 30 июля. Один из складов в Казани мог пострадать от удара 23 июля. В ПФО остался только один город, в котором склады Wildberries пока не атаковали — Новосемейкино в Самарской области.

Ударам подверглись склады Wildberies в пяти федеральных округах. Больше всего атак было в Центральном федеральном округе (Электросталь, Коледино, Котовск, Воронеж, Рязань). В Северо-Западном федеральном округе были атакованы оба существующих склада — в Санкт-Петербурге и Шушарах. А в Южном федеральном округе — все, кроме склада в Волгограде. В Северо-Кавказском федеральном округе пострадал логистический центр в Невинномысске.

Напомним, 29 июля был атакован НПЗ в Перми. Завод входит в число крупнейших и самых современных нефтеперерабатывающих предприятий России. В частности, завод способен перерабатывать более 13 миллионов тонн нефти в год.

Также мы рассказывали об атаке на логистический центр в Сарапуле, Удмуртия.