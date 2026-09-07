Удар дронів по Маріуполю: спалахнула пожежа в ТЦ "Галактика", — ЗМІ

Після атаки дронів на окуповану частину Донеччини з'явились повідомлення про палаючий ТЦ, якій окупанти розмістили у колишньому супермаркеті "Метро".

Близько п'ятої години ранку низка Telegram-каналів повідомила, що дрони атакували Маріуполь. Згодом стало відомо, що був удар по ТЦ "Галактика".

Помилково зазначалось, що це колишній "Епіцентр", але канал керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка уточнив, що "Епіцентр" в Маріуполі було знищено обстрілами навесні 2022 і станом на зараз повністю демонтовано. А "Галактика" знаходиться в приміщенні колишнього "Метро".

Також із посиланням на джерела повідомляється, що під час атаки на окупований Маріуполь загорілась АЗС поруч із ТЦ.

Повідомляється, що це була остання "Галактика" на окупованій Донеччині.

Відео дня

15 серпня однойменний торговий центр горів у окупованому Донецьку. У ніч із 9 на 10 серпня була атакована і горіла "Галактика" у Макіївці. 14 серпня після української атаки дронів повністю згорів торговий центр в Єнакієвому.

Нагадаємо, також про атаку дронів повідомляють у російській Пермі. Там чути вибухи, у місті виникли численні пожежі.

Раніше Фокус повідомляв про ураження Пермського НПЗ дронами. Завод входить до числа найбільших і найсучасніших нафтопереробних підприємств Росії та здатний переробляти понад 13 мільйонів тонн нафти на рік.