Удар дронов по Мариуполю: вспыхнул пожар в ТЦ "Галактика", — СМИ

После атаки дронов на оккупированную часть Донецкой области появились сообщения о горящем торговом центре, который оккупанты разместили в бывшем супермаркете "Метро".

Около пяти часов утра ряд Telegram-каналов сообщил, что дроны атаковали Мариуполь. Позже стало известно, что был нанесен удар по ТЦ "Галактика".

Ошибочно указывалось, что это бывший "Эпицентр", но канал руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко уточнил, что "Эпицентр" в Мариуполе был разрушен в результате обстрелов весной 2022 года и на данный момент полностью демонтирован. А "Галактика" находится в помещении бывшего "Метро".

Кроме того, со ссылкой на источники сообщается, что во время атаки на оккупированный Мариуполь загорелась АЗС рядом с торговым центром.

Сообщается, что это была последняя "Галактика" в оккупированной Донецкой области.

Відео дня

15 августа одноимённый торговый центр горел в оккупированном Донецке. В ночь с 9 на 10 августа подвергся нападению и горел торговый центр "Галактика" в Макеевке. 14 августа в результате украинской атаки с использованием дронов полностью сгорел торговый центр в Енакиево.

Напомним, о нападении дронов сообщают также в российской Перми. Там слышны взрывы, в городе возникли многочисленные пожары.

Ранее "Фокус" сообщал о поражении Пермского НПЗ дронами. Завод входит в число крупнейших и самых современных нефтеперерабатывающих предприятий России и способен перерабатывать более 13 миллионов тонн нефти в год.