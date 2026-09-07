Спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю українських розвідників, — ЗМІ

Олег Шутов, співробітник так званого "Центру спецоперацій Міністерства держбезпеки ДНР" був ліквідований ще наприкінці липня. В 2017 році він вбив у Києві генерал-майора Максима Шаповала, командира 10-го окремого закону спеціального призначення ГУР МО України.

Також Шутов був причетний до вбивства полковника СБУ Олександра Хараберюша та замахів на інших українських офіцерів. Про це LB.ua повідомили джерела у спецслужбах. Вони також надали фотографії, що підтверджують стеження за Шутовим і його ліквідацію.

Згідно з отриманою інформацією, під авто Олега Шутова підклали саморобний вибуховий пристрій, якій спрацював, коли злочинець приїхав до спортивного комплексу "Динамо" у Ленінському районі окупованого Донецька увечері понеділка 27 липня.

Місцеві окупаційні інформаційні джерела повідомляли про цей інцидент, але заявляли про нього, як про "нічну атаку БПЛА, внаслідок якої постраждав голова федерації спортивної боротьби".

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Джерела зазначили, що інформацію про ліквідацію Шутова не оприлюднювали одразу після операції з міркувань безпеки: агентурно-бойова група мала повернутись на територію України.

Втім офіційного повідомлення про ліквідацію на момент публікації новини немає.

Олег Шутов — що відомо

Олег Шутов був президентом асоціації дзюдо та самбо так званої ДНР, а також оперативним співробітником центру спецоперацій так званого "Міністерства державної безпеки ДНР", підкотрольного російським спецслужбам. У квітні 2024 року російські окупанти ліквідували "МДБ ДНР", а його функції передали місцевому управлінню ФСБ.

Олеса Шутова ліквідували ще наприкінці липня Фото: LB.ua

Шутов був безпосереднім виконавцем вбивства у Києві 27 червня 2017 року генерал-майора Максима Шаповала, командира 10-го окремого закону спеціального призначення ГУР МО України. Шаповал загинув внаслідок вибуху авто.

Шутов також був причетний до вбивства 31 березня 2017 року у Маріуполі начальника відділу контррозвідки УСБУ у Донецькій області полковника Олександра Хараберюша, який також загинув, коли вибухнув його автомобіль.

Вперше про причетність Шутова публічно заявив 19 квітня 2019 року тогочасний голова СБУ Василь Грицак.

"Шутов Олег Миколайович, 9 березня 1966 року народження, мешканець міста Донецька. Саме ця особа 26 червня 2017 року заклала вибуховий пристрій під автомобіль українського генерала розвідки Максима Шаповала. Ми вперше сьогодні оприлюднюємо дані щодо виконавця цього теракту", – заявив він тоді.

За інформацією Василя Грицака, Шутов орендував квартиру в будинку у Солом'янському районі Києва, де проживав Шаповал. Окрім цього злочинець також орендував паркомісце поруч із місцем, де ставив свою машину Шаповал.

Після загибелі Шаповала, за словами Василя Грицака, Шутов буквально через годину виїхав з Києва до РФ, а потім на Донбас.

За інформацією СБУ, організаторами обох убивств українських офіцерів були генерал-лейтенант Дмітрій Мінаєв, начальник департаменту конррозвідувальних операцій ФСБ РФ та його підлеглий, керівник центру спецоперацій так званого "МДБ ДНР" Васіль Євдокімов на прізвисько "Лєнін".

Олег Шутов був причетний до вбивств Фото: LB.ua Олега Шутова підірвали в авто Фото: LB.ua

У квітні 2019 року Служба безпеки України повідомила про затримання сімох учасників диверсійно-розвідувальної групи з РФ, двоє з яких – кадрові офіцери російських спецслужб. Оперативники СБУ також знайшли зв'язок диверсантів з Олегом Шутовим. Група планувала убивство офіцера воєнної розвідки, під час закладання вибухівки під його авто один з диверсантів підірвався.

Нагадаємо, стало відомо, що на війні в Україні ліквідували колишнього помічника покійного російського лідера Володимира Жириновського. Олександр Сафонов став відомим у РФ, як герой мему "Сафонов, заплати". У 2022 році він уклав контракт з Міноборони РФ і був ліквідований чотири роки потому.

Також Фокус розповідав про вибух у московському ресторані Balzi Rossi, який стався ввечері 1 серпня. У ресторані могли святкувати 55-річчя генера Олександра Чайко.