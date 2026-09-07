Спецслужбы ликвидировали в Донецке убийцу украинских разведчиков, — СМИ

Олег Шутов, сотрудник так называемого "Центра спецопераций Министерства госбезопасности ДНР", был ликвидирован ещё в конце июля. В 2017 году он убил в Киеве генерал-майора Максима Шаповала, командира 10-го отдельного отряда специального назначения ГУР МО Украины.

Кроме того, Шутов был причастен к убийству полковника СБУ Александра Хараберюша и покушениям на других украинских офицеров. Об этом LB.ua сообщили источники в спецслужбах. Они также предоставили фотографии, подтверждающие слежку за Шутовым и его ликвидацию.

Согласно полученной информации, под автомобиль Олега Шутова подложили самодельное взрывное устройство, которое сработало, когда преступник подъехал к спортивному комплексу "Динамо" в Ленинском районе оккупированного Донецка вечером в понедельник, 27 июля.

Местные оккупационные источники информации сообщали об этом инциденте, но описывали его как "ночную атаку БПЛА, в результате которой пострадал председатель федерации спортивной борьбы".

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Источники отметили, что информация о ликвидации Шутова не была обнародована сразу после операции из соображений безопасности: агентурно-боевая группа должна была вернуться на территорию Украины.

Впрочем, на момент публикации новости официального сообщения о ликвидации нет.

Олег Шутов — что известно

Олег Шутов был президентом ассоциации дзюдо и самбо так называемой ДНР, а также оперативным сотрудником центра спецопераций так называемого "Министерства государственной безопасности ДНР", подконтрольного российским спецслужбам. В апреле 2024 года российские оккупанты ликвидировали "МГБ ДНР", а его функции передали местному управлению ФСБ.

Олесу Шутову уволили еще в конце июля Фото: LB.ua

Шутов был непосредственным исполнителем убийства генерал-майора Максима Шаповала, командира 10-го отдельного отряда специального назначения ГУР МО Украины, совершенного в Киеве 27 июня 2017 года. Шаповал погиб в результате взрыва автомобиля.

Шутов также был причастен к убийству 31 марта 2017 года в Мариуполе начальника отдела контрразведки УСБУ в Донецкой области полковника Александра Хараберюша, который также погиб в результате взрыва своего автомобиля.

Впервые о причастности Шутова публично заявил 19 апреля 2019 года тогдашний глава СБУ Василий Грицак.

"Шутов Олег Николаевич, 9 марта 1966 года рождения, житель города Донецка. Именно этот человек 26 июня 2017 года заложил взрывное устройство под автомобиль украинского генерала разведки Максима Шаповала. Сегодня мы впервые обнародуем данные об исполнителе этого теракта", – заявил он тогда.

По информации Василия Грицака, Шутов арендовал квартиру в доме в Соломенском районе Киева, где проживал Шаповал. Кроме того, преступник также арендовал парковочное место рядом с тем местом, где Шаповал парковал свою машину.

После гибели Шаповала, по словам Василия Грицака, Шутов буквально через час выехал из Киева в РФ, а затем — на Донбасс.

По данным СБУ, организаторами обоих убийств украинских офицеров были генерал-лейтенант Дмитрий Минаев, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ и его подчинённый, руководитель центра спецопераций так называемого "МГБ ДНР" Василий Евдокимов по прозвищу "Ленин".

Олег Шутов был причастен к убийствам Фото: LB.ua Олега Шутова взорвали в машине Фото: LB.ua

В апреле 2019 года Служба безопасности Украины сообщила о задержании семи участников диверсионно-разведывательной группы из РФ, двое из которых — кадровые офицеры российских спецслужб. Оперативники СБУ также установили связь диверсантов с Олегом Шутовым. Группа планировала убийство офицера военной разведки, однако во время закладки взрывчатки под его автомобиль один из диверсантов подорвался.

Напомним, стало известно, что на войне в Украине был ликвидирован бывший помощник покойного российского лидера Владимира Жириновского. Александр Сафонов прославился в РФ как герой мема "Сафонов, заплати". В 2022 году он заключил контракт с Минобороны РФ и был ликвидирован четыре года спустя.

Кроме того, Фокус сообщал о взрыве в московском ресторане Balzi Rossi, произошедшем вечером 1 августа. В ресторане, возможно, отмечали 55-летие генерала Александра Чайко.