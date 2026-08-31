В Украине ликвидировали экспомощника Жириновского, персонажа мема "Сафонов, оплатить!"

Сообщается, что бывший помощник российского политика Владимира Жириновского Александр Сафонов заключил контракт с Минобороны РФ еще в 2022 году и был ликвидирован четыре года спустя.

О смерти Сафонова сообщил экс-депутат Госдумы и другой любимец Жириновского Василий Власов, отметив, что тому было 35 лет.

В начале своей службы Сафонов воевал под Константиновкой в Донецкой области, позже его видели в Луганске.

Он служил под позывным "Дервиш" и дослужился до командира отделения. По данным пропагандистского канала Mash, в конце августа Сафонов получил осколочное ранение: основной удар пришелся на бронежилет, однако несколько осколков попали ему в голову. Его отправили в госпиталь, где он ненадолго пришел в себя, отправив матери аудиосообщение о том, что "все будет хорошо". 28 августа Сафонов умер.

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Сафонову в ЛДПР вручили футболку с мемом Фото: Скриншот

Александр Сафонов прославился в 2010-х, когда работал помощником Владимира Жириновского. Известность ему принесло вирусное видео, на котором лидер ЛДПР передает помощнику покупки, несколько раз произнося ставшее впоследствии мемом "Сафонов, оплатить!"

Позже Сафонов заявлял, что "устал" от неожиданной славы.

Сафонов был героем популярного в РФ мема Фото: скриншот

"Всегда хотелось поучаствовать в ярком моменте с Владимиром Вольфовичем, чтобы запомниться, но когда это произошло, я не был рад — надоело потом удалять сообщения. Как говорится, бойся своих желаний", — рассказывал он репортерам.

Напомним, Владимир Жириновский умер в апреле 2022 года, долгое время пробыв в коме.

После его смерти в Либерально-демократической партии России решили создать политический алгоритм "Жириновский", основанный на "наследии" покойного российского политика.