В Україні ліквідували експомічника Жириновського, персонажа мему "Сафонов, заплати!"

Повідомляється, що колишній помічник російського політика Володимира Жириновського Олександр Сафонов уклав контракт з Міноборони РФ ще у 2022 році і був ліквідований чотири роки по тому.

Про смерть Сафонова повідомив екс-депутат Держдуми та ще один улюбленець Жириновського Василь Власов, зазначивши, що йому було 35 років.

На початку своєї служби Сафонов воював під Константинівкою в Донецькій області, згодом його бачили в Луганську.

Він служив під позивним "Дервіш" і дослужився до командира відділення. За даними пропагандистського каналу Mash, наприкінці серпня Сафонов отримав осколкове поранення: основний удар припав на бронежилет, проте кілька осколків потрапили йому в голову. Його доставили до госпіталю, де він ненадовго прийшов до тями, надіславши матері аудіоповідомлення про те, що "все буде добре". 28 серпня Сафонов помер.

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Сафонову в ЛДПР вручили футболку з мемом Фото: Скриншот

Олександр Сафонов став відомим у 2010-х роках, коли працював помічником Володимира Жириновського. Популярність йому принесло відео, яке стало вірусним, на якому лідер ЛДПР передає помічнику покупки, кілька разів промовляючи фразу "Сафонов, оплатити!", яка згодом стала мемом.

Пізніше Сафонов заявляв, що "втомився" від несподіваної слави.

Сафонов став героєм популярного в РФ мема Фото: скриншот

"Завжди хотілося взяти участь у яскравій події разом із Володимиром Вольфовичем, щоб запам’ятатися, але коли це сталося, я не зрадів — набридло потім видаляти повідомлення. Як то кажуть, бійся своїх бажань", — розповідав він журналістам.

Нагадаємо, Володимир Жириновський помер у квітні 2022 року, пробувши тривалий час у комі.

Після його смерті в Ліберально-демократичній партії Росії вирішили створити політичний алгоритм "Жириновський", заснований на "спадщині" покійного російського політика.