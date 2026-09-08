Ексгенпрокурор Грузії очолив загін окупантів у війні проти України: що відомо

Колишній генеральний прокурор Грузії Отар Парцхаладзе більше не приховує своєї роботи на Кремль.

Ексгенпрокурор Грузії Отар Романов-Парцхаладзе заявив, що створив у Росії добровольчий інтернаціональний підрозділ "Георгіївський" і сам воюватиме на боці РФ проти України. Назву формування він пов’язав із Георгіївським трактатом 1783 року, за яким Картлі-Кахеті перейшло під протекторат Російської імперії. Про створення підрозділу Романов-Парцхаладзе особисто повідомив 7 вересня 2026 року в коментарі російському державному агентству ТАСС.

Романов-Парцхаладзе заявив, що готовий допомагати Росії у досягненні цілей її керівництва. За словами колишнього грузинського генпрокурора, головним завданням підрозділу є "довести до кінця боротьбу з тим злом, яке загрожує не тільки нам, а й усьому світу". При цьому Романов-Парцхаладзе стверджує, що він добровільно вирішив брати участь у війні проти України.

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"Сьогодні, коли Росія бореться проти західного тиску за збереження своєї ідентичності, традицій, мови та культури, я готовий допомагати Батьківщині у досягненні всіх поставлених лідером цілей", — зазначив він.

Разом з тим, інформація про фактичний склад, чисельність і бойові можливості підрозділу "Георгіївський" у доступних на цей момент повідомленнях не наведена. Єдине, він заявив, що підрозділ створили однодумці та прихильники "об'єднання наших народів і країн", а також захисту так званих "традиційних сімейних цінностей".

Чому підрозділ назвали "Георгіївським"

Назва нового російського добровольчого підрозділу "Георгіївський" відсилає до Георгіївського трактату 1783 року — документа, який визначив новий формат відносин між Російською імперією та східногрузинським царством Картлі-Кахеті. Саме на цей історичний договір послався Отар Романов-Парцхаладзе, пояснюючи назву створеного ним формування.

Документ фактично встановлював російський протекторат над Картлі-Кахеті. Грузинський цар погоджувався відмовитися від самостійних зовнішньополітичних відносин із сусідніми державами без узгодження з російською стороною. Зокрема, четверта стаття передбачала, що Іраклій II не мав вести самостійні переговори із сусідніми правителями без попереднього погодження з російським представником. Він також мав консультуватися з російською стороною щодо посланців та листування інших держав.

Водночас Росія формально гарантувала збереження влади Іраклія II та його спадкоємців. Шоста стаття передбачала, що внутрішнє управління, суд і збір податків залишаються у руках грузинського царя, а російським військовим і цивільним чиновникам заборонялося втручатися у внутрішні справи царства.

Іраклій II, зі свого боку, зобов'язувався бути готовим надавати Росії військову допомогу своїми військами та координувати з російським командуванням питання, пов'язані зі спільною обороною.

Водночас у своїй заяві ексгенпрокурор Грузії намагався провести паралель із Другою світовою війною. Романов-Парцхаладзе згадав радянського військового Михайла Єгорова та грузина Мелітона Кантарію, які разом із Олексієм Берестом встановили Прапор Перемоги над Рейхстагом у 1945 році.

Хто такий Отар Романов-Парцхаладзе

Романов-Парцхаладзе очолював прокуратуру Грузії з листопада до грудня 2013 року. Після відставки він продовжив займатися бізнесом і підтримував зв'язки з Росією.

У вересні 2023 року США запровадили проти нього санкції. У Державному департаменті США заявили, що російська Федеральна служба безпеки використовувала зв'язки з Парцхаладзе для впливу на грузинське суспільство та політику в інтересах Росії. Американська сторона також вказувала, що російський офіцер ФСБ Олександр Оніщенко, ймовірно, допоміг йому отримати російський паспорт і, можливо, громадянство РФ.

У санкційному списку OFAC Романов-Парцхаладзе нині зазначений як громадянин Грузії та Росії.

Після американських санкцій тодішня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі позбавила його грузинського громадянства. Після цього він почав використовувати прізвище Романов-Парцхаладзе.

Цікаво, що у Грузії проти Романова-Парцхаладзе відкрили кримінальне провадження за статтею 109 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за організацію умисного вбивства на замовлення та з корисливих мотивів. Колишнього генпрокурора звинувачують в організації замаху на бізнесмена Левана Джангвеладзе.

До речі, Україна також внесла Парцхаладзе до санкційного списку. У рішенні української влади зазначене, зокрема, повне блокування активів та низка інших обмежень строком на десять років.

У коментарі ТАСС Романов-Парцхаладзе прямо заявив, що добровільно вирішив воювати проти України на боці Росії.

Російське видання, яке повідомляло про створення підрозділу, зазначає, що Романов-Парцхаладзе називає себе ветераном війни та заявляє про допомогу російським військовим і цивільним на окупованих та прикордонних із Україною територіях. Ці твердження походять від самого Парцхаладзе.

Нагадаємо, Росія систематично застосовує на фронті токсичні речовини, зокрема хлорпікрин і CS, використання яких у війні заборонене міжнародним правом. Українські військові дедалі частіше стикаються з хімічними атаками, які змушують залишати позиції та можуть спричиняти серйозні ураження органів дихання.

До речі, напередодні російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що Володимир Путін нібито розпочав війну проти України, щоб зупинити "падіння світу до антигуманізму". За її версією, повномасштабне вторгнення було "неминучим", а дії Кремля вона подала як боротьбу за збереження певного світового порядку.