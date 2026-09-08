Экс-генпрокурор Грузии возглавил отряд оккупантов в войне против Украины: что известно

Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе больше не скрывает, что работает на Кремль.

Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе заявил, что создал в России добровольческое интернациональное подразделение "Георгиевский" и сам будет воевать на стороне РФ против Украины. Название формирования он связал с Георгиевским трактатом 1783 года, по которому Картли-Кахетия перешла под протекторат Российской империи. О создании подразделения Романов-Парцхаладзе лично сообщил 7 сентября 2026 года в комментарии российскому государственному агентству ТАСС.

Романов-Парцхаладзе заявил, что готов помогать России в достижении целей её руководства. По словам бывшего грузинского генпрокурора, главной задачей подразделения является "довести до конца борьбу с тем злом, которое угрожает не только нам, но и всему миру". При этом Романов-Парцхаладзе утверждает, что он добровольно решил участвовать в войне против Украины.

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"Сегодня, когда Россия борется против давления Запада за сохранение своей идентичности, традиций, языка и культуры, я готов помогать Родине в достижении всех целей, поставленных лидером", — отметил он.

Вместе с тем, информация о фактическом составе, численности и боевых возможностях подразделения "Георгиевский" в доступных на данный момент сообщениях не приводится. Единственное, что он заявил, — это то, что подразделение было создано единомышленниками и сторонниками "объединения наших народов и стран", а также защиты так называемых "традиционных семейных ценностей".

Почему подразделение назвали "Георгиевским"

Название нового российского добровольческого подразделения "Георгиевский" отсылает к Георгиевскому договору 1783 года — документа, определившего новый формат отношений между Российской империей и восточногрузинским царством Картли-Кахети. Именно на этот исторический договор сослался Отар Романов-Парцхаладзе, объясняя название созданного им формирования.

Документ фактически устанавливал российский протекторат над Картли-Кахети. Грузинский царь соглашался отказаться от самостоятельных внешнеполитических отношений с соседними государствами без согласования с российской стороной. В частности, четвертая статья предусматривала, что Ираклий II не должен был вести самостоятельные переговоры с соседними правителями без предварительного согласования с российским представителем. Он также должен был консультироваться с российской стороной по поводу посланников и переписки других государств.

В то же время Россия формально гарантировала сохранение власти Ираклия II и его наследников. Шестая статья предусматривала, что внутреннее управление, судебная власть и сбор налогов остаются в руках грузинского царя, а российским военным и гражданским чиновникам запрещалось вмешиваться во внутренние дела царства.

Ираклий II, в свою очередь, обязывался быть готовым оказывать России военную помощь своими войсками и согласовывать с российским командованием вопросы, связанные с совместной обороной.

В то же время в своём заявлении бывший генеральный прокурор Грузии попытался провести параллель со Второй мировой войной. Романов-Парцхаладзе упомянул советского военного Михаила Егорова и грузина Мелитона Кантарию, которые вместе с Алексеем Берестом водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году.

Кто такой Отар Романов-Парцхаладзе

Романов-Парцхаладзе возглавлял прокуратуру Грузии с ноября по декабрь 2013 года. После отставки он продолжил заниматься бизнесом и поддерживал связи с Россией.

В сентябре 2023 года США ввели против него санкции. В Государственном департаменте США заявили, что российская Федеральная служба безопасности использовала связи с Парцхаладзе для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России. Американская сторона также указывала, что российский офицер ФСБ Александр Онищенко, вероятно, помог ему получить российский паспорт и, возможно, гражданство РФ.

В санкционном списке OFAC Романов-Парцхаладзе в настоящее время указан как гражданин Грузии и России.

После введения американских санкций тогдашняя президент Грузии Саломе Зурабишвили лишила его грузинского гражданства. После этого он стал использовать фамилию Романов-Парцхаладзе.

Интересно, что в Грузии в отношении Романова-Парцхаладзе возбудили уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за организацию умышленного убийства по заказу и из корыстных побуждений. Бывшего генпрокурора обвиняют в организации покушения на бизнесмена Левана Джангвеладзе.

Кстати, Украина также внесла Парцхаладзе в санкционный список. В решении украинских властей, в частности, указаны полная заморозка активов и ряд других ограничений сроком на десять лет.

В комментарии ТАСС Романов-Парцхаладзе прямо заявил, что добровольно решил воевать против Украины на стороне России.

Российское издание, сообщившее о создании подразделения, отмечает, что Романов-Парцхаладзе называет себя ветераном войны и заявляет о помощи российским военным и гражданским лицам на оккупированных и приграничных с Украиной территориях. Эти утверждения исходят от самого Парцхаладзе.

Напомним, что Россия систематически применяет на фронте токсичные вещества, в частности хлорпикрин и CS, использование которых в военных действиях запрещено международным правом. Украинские военные всё чаще сталкиваются с химическими атаками, которые вынуждают их покидать позиции и могут вызывать серьёзные поражения органов дыхания.

Кстати, накануне российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Владимир Путин якобы начал войну против Украины, чтобы остановить "скатывание мира к антигуманизму". По её версии, полномасштабное вторжение было "неизбежным", а действия Кремля она представила как борьбу за сохранение определённого мирового порядка.