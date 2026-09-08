Дальність до 800 км: на яких українських регіонах РФ може випробувати нову балістичну ракету

Росія має намір посилити ракетно-дронові атаки на Україну, щоб спровокувати соціально-економічну кризу, а також прагне збільшити виробництво балістичних ракет і підвищити їхню дальність, щоб завдати Україні максимальної шкоди.

За оцінками Головного управління розвідки Міністерства оборони України, до кінця цього року РФ планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет з дальністю до 800 кілометрів. Про це заявив заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО.

Він уточнив, що під час цих випробувань росіяни можуть намагатися вразити балістичними ракетами об’єкти на заході України.

На засіданні, на якому також були присутні парламентарі України та іноземних партнерів — держав-членів Альянсу, Скібіцький вкотре наголосив, що Росія становить загрозу не лише для України, а й для Європи.

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Під час виступу представник ГУР зазначив, що РФ не відмовляється від своєї стратегічної мети — знищення української державності — і веде війну на виснаження, незважаючи на втрати. У серпні, за його словами, Росія втратила на війні 43 000 солдатів, а до лав окупаційної армії набрала 39 000. Тому розмови про мобілізацію після виборів до Держдуми виникли не на порожньому місці.

"Генеральний штаб армії РФ вважає, що посилення мобілізаційних заходів — це єдиний спосіб досягти основних цілей: повної окупації Росією українського Донбасу та забезпечення стратегічної ініціативи", — сказав Скібіцький, додавши, що у 2026 та 2027 роках Росія має намір мобілізувати до армії близько 600 000 осіб, половину з яких — вже до кінця цього року.

Агресивні плани Росії також передбачають блокаду Чорного моря та спроби втягнути Білорусь у війну проти України та в гібридні операції проти НАТО.

"На сьогодні ми не бачимо реальних ознак підготовки, власне, ударних угруповань на території Білорусі, але ми пам’ятаємо січень-лютий 2022 року", — наголосив генерал.

Скібіцький припускає, що ключовим фактором, який стримує Білорусь, є внутрішні ризики, обмежені військові можливості та потенційні економічні проблеми.

"Білорусь продовжуватиме підтримувати [російські] гібридні заходи, надаючи власну територію для чинення тиску на кордоні з державами НАТО та посилення інформаційно-психологічних операцій", — зазначив генерал-майор.

Тим часом міністр оборони Євген Хмара на засіданні у форматі "Рамштайн" попросив партнерів надати Україні ракети для систем Patriot, щоб протистояти російській балістичній зброї, а також повідомив про укладення контрактів на постачання близько тисячі таких ракет за рахунок європейського кредиту.

У свою чергу міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв, що Берлін передасть Україні ракети зі своїх національних запасів.

Нагадаємо, якими були наслідки масованого удару РФ по Україні 8 вересня.