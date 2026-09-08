Дальность до 800 км: на каких украинских регионах РФ может испытать новую баллистическую ракету

Россия намерена усилить ракетно-дроновые атаки по Украине, чтобы спровоцировать социально-экономический кризис, а также стремится нарастить выпуск баллистики и увеличить ее дальность для причинения максимального вреда Украине.

По оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, до конца этого года РФ планирует провести окончательные испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 километров. Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО.

Он уточнил, что в ходе этих испытаний россияне могут пытаться поразить баллистикой объекты на западе Украины.

На заседании, где также присутствовали парламентарии Украины и иностранных партнеров – государств-членов Альянса, Скибицкий в очередной раз подчеркнул, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для Европы.

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Во время выступления представитель ГУР отметил, что РФ не отказывается от своей стратегической цели — уничтожения украинской государственности, и ведет войну на истощение, несмотря на потери. В августе, по его словам, Россия потеряла на войне 43 000 солдат, а рекрутировала в ряды оккупационной армии 39 000. Поэтому разговоры о мобилизации после выборов в Госдуму возникли не на ровном месте.

"Генштаб армии РФ считает, что интенсификация мер мобилизации — это единственный способ достичь основных целей: полной оккупации Россией украинского Донбасса и обеспечения стратегической инициативы", — сказал Скибицкий, добавив, что в 2026 и 2027 годах Россия намерена мобилизовать в армию около 600 000 человек, половину из которых — уже к концу этого года.

Агрессивные планы России также включают блокаду Черного моря и попытки втянуть Беларусь в войну против Украины и в гибридные операции против НАТО.

"На сегодняшний день мы не видим реальных индикаторов подготовки, собственно, ударных группировок на территории Беларуси, но мы помним январь-февраль 2022 года", — подчеркнул генерал.

Скибицкий предполагает, что ключевой фактор, который сдерживает Беларусь, — это внутренние риски, ограниченные военные возможности и потенциальные экономические проблемы.

"Беларусь продолжит оказывать поддержку [российским] гибридным мерам, оказывая собственную территорию для создания давления на границе с государствами НАТО и повышения интенсивности информационно-психологических операций", — отметил генерал-майор.

Тем временем министр обороны Евгений Хмара на заседании в формате "Рамштайн" попросил партнеров передать Украине ракеты к Patriot, чтобы противостоять российской баллистике, а также сообщил о заключении контрактов на поставку около тысячи таких ракет за счет европейского кредита.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что Берлин передаст Украине ракеты со своих национальных запасов.

Напомним, какими были последствия массированного удара РФ по Украине 8 сентября.